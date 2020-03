Nederlandse burgemeesters zijn over het algemeen positief over het gedrag van mensen tijdens het afgelopen weekend. Dat vertelden ze maandagavond na een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was aanwezig bij het overleg tussen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's.

"We hebben met zijn allen uitgesproken dat de mensen in Nederland een compliment verdienen voor de manier waarop ze het afgelopen weekend hebben gedaan", aldus Grapperhaus.

Een week eerder oordeelde hij nog erg fel over mensen die zich op het strand en in natuurgebieden niet aan de onderlinge afstand van 1,5 meter hielden en jongeren die huisfeesten hielden.

Daarop werden de maatregelen iets aangescherpt. Overal in het land ging een verbod op samenkomsten van drie personen of meer gelden en wie zich daar niet aan hield, kon een boete van 400 euro krijgen.

Dinsdag wordt naar verwachting door het kabinet bekendgemaakt dat het maatregelenpakket dat nu nog tot 6 april geldt, wordt verlengd. Grapperhaus besefte dat dat "echt wat vraagt" van Nederland. "Het is echt kiezen op elkaar. Dat is iets dat we ons voortdurend moeten blijven realiseren."

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

'Ik vind dat het geweldig gaat'

Volgens Grapperhaus, die eerder op de dag politiekorpschef Erik Akerboom had gesproken, zijn nog niet veel boetes uitgedeeld. "Soms zijn er nog mensen die de maatregelen even 'vergeten' zijn, maar over het algemeen is de politie positief."

"Ik vind dat het geweldig gaat", zei Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voorzitter van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, over de houding van de mensen in zijn regio.

Ook Hubert Bruls (Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Jan van Zanen (Utrecht) en Sybrand Buma (Leeuwarden) zagen dat slechts af en toe opgetreden moest worden.

Buma: "Meestal waren dat jongeren die toch een feestje aan het bouwen waren. Maar het beeld is over het algemeen dat mensen weten hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.