Gezondheidsorganisatie WHO ziet dat de situatie in het zwaar door het coronavirus getroffen Italië zich aan het stabiliseren is, mede door de strenge maatregelen van de afgelopen twee weken. De WHO waarschuwt ook dat de komende weken zeer cruciaal zijn in de strijd het virus de kop in te drukken.

Italië blijft nog minstens tot en met 12 april, Paaszondag, in lockdown. Dat maakte de Italiaanse minister van Volksgezondheid maandagavond bekend na een bijeenkomst van het crisisteam. Italië zit al drie weken 'op slot' en de maatregelen die tot nu toe zijn genomen zouden komende vrijdag aflopen.

Het dodental in Italië als gevolg van het coronavirus is maandag met 812 toegenomen tot 11.591 personen, ongeveer net zo veel als in de afgelopen dagen: vrijdag kwamen er 919 doden bij, zaterdag 889 en zondag 756.

In Italië zijn in de afgelopen 24 uur iets meer dan vierduizend nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er een stuk minder dan in de afgelopen dagen.

Minder dagelijkse besmettingen, maar cijfers zijn onbetrouwbaar

Hoewel het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag niet heel accuraat is, mede omdat er minder getest wordt, zegt het wel iets over de dalende trend in het zwaar getroffen Europese land. Zaterdag kwamen er nog bijna 6.000 nieuwe gevallen bij en zondag ruim 5.200. In totaal zijn in Italië nu 101.739 mensen positief getest op het COVID-19-virus.

In de laatste 24 uur zijn 75 nieuwe patiënten op de intensive care terechtgekomen; dat is vergelijkbaar met de afgelopen dagen. Wel is het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen afgenomen: van 710 patiënten zondag naar 409 maandag. Ook zijn maandag ruim 1.500 patiënten beter verklaard.

