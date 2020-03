Quincy Promes heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij afgelopen weekend op een pleintje in Amsterdam voetbalde en zich daarmee niet aan de richtlijnen rond het coronavirus hield. De Ajax-aanvaller ziet in dat dat niet slim was.

"Beste mensen, ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor het filmpje waarop ik te zien ben", schrijft de 28-jarige Promes maandag op Instagram.

"Ik mis het voetbal, maar achteraf gezien was het niet verstandig naar buiten te gaan in deze omstandigheden. Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke tijd."

In de video was te zien dat Promes zich samen met onder anderen FC Groningen-spits Daishawn Redan niet aan de 1,5 meter afstand hield. Ajax liet eerder al weten het incident intern te bespreken.

FC Groningen riep de negentienjarige Redan tot de orde en trad daarmee eerder op maandag wél naar buiten. De jonge spits heeft eveneens zijn excuses aangeboden en doneert aan een supportersinitiatief in de strijd tegen het coronavirus.

