Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl bracht de meeste cijfers die nu (maandagmiddag 30 maart) bekend zijn samen in zeven grafieken.

Het aantal sterfgevallen per dag

In de dagelijkse RIVM-update worden nieuw gemelde sterfgevallen naar buiten gebracht. Dit betekent niet dat er die dag zo veel mensen zijn gestorven, maar dat het RIVM die dag zo veel meldingen heeft binnengekregen.

Tussen het moment dat een overlijdensgeval wordt vastgesteld en het moment dat de melding daarover bij het RIVM binnenkort, zit vaak vertraging. In onderstaande grafiek is het daadwerkelijke aantal sterfgevallen per dag te zien. Deze aantallen kunnen nog veranderen. In dit artikel lichten we uitgebreid toe hoe dat zit.

Aantal ziekenhuisopnames lijkt af te nemen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten lijkt af te vlakken na de opnamepiek op 24 maart. Vooral in de provincie Noord-Brabant neemt het RIVM de afgelopen dagen een dalende trend waar. De piek in die provincie is mogelijk al achter de rug, zegt een woordvoerder maandag tegen NU.nl.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn relatief veel ziekenhuisopnames. Het RIVM beschrijft het aantal ziekenhuisopnames in de noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland als "stabiel laag".

Of er werkelijk sprake is van een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames kan pas over een aantal dagen geconcludeerd worden. Wel zegt het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames "minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou verwachten".

Vooral ouderen opgenomen in ziekenhuis

Van alle bij het RIVM gemelde patiënten was op 29 maart de helft 64 jaar of ouder. Het zijn ook vooral ouderen die worden opgenomen in het ziekenhuis, zoals te zien is in onderstaande tabel.

Mannen lijken zieker te worden dan vrouwen

Mannen en vrouwen worden ongeveer even vaak besmet met het coronavirus. Uit de cijfers blijkt echter ook dat relatief veel mannen overlijden aan COVID-19. Hetzelfde geldt voor patiënten die in het ziekenhuis belanden. Zowel bij het aantal ziekenhuisopnames als bij het aantal sterfgevallen is bijna twee derde man. Hoe dat komt, legden we uit in dit artikel.

Zuidelijke provincies zwaar getroffen

In alle provincies in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Noord-Brabant, waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland begon, telt de meeste besmettingen. Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn veel besmettingen vastgesteld.

Bij het aantal gemelde besmettingen moet wel een kanttekening worden geplaatst: alleen kwetsbare groepen worden nog getest op het coronavirus. Het totale aantal besmettingen in het land, en per provincie, ligt waarschijnlijk veel hoger.

Toename in aantal opnames op de ic

Het aantal Nederlanders op de intensive care (ic) passeerde maandagochtend de duizend. Het overgrote deel van deze patiënten is besmet met het coronavirus. De andere patiënten liggen op de ic met een waarschijnlijke besmetting en worden voor de zekerheid wel behandeld als coronapatiënt.

De afgelopen tijd zijn er veel ic-bedden bij gekomen om het stijgende aantal opnames van coronapatiënten op te vangen. Het aantal ic-bedden is van 1.150 naar 1.600 opgeschaald, waarvan 1.025 bedden zijn gereserveerd voor coronapatiënten.

Eind deze week neemt het aantal bedden op de ic mogelijk nog verder toe: het aantal ic-bedden stijgt mogelijk naar 2.400, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), maandag tegen de NOS. Van die 2.400 bedden zijn er 575 gereserveerd voor niet-coronapatiënten.

Per dag stijgt het aantal opnames op de ic met ongeveer tachtig. Gemiddeld brengen patiënten twee tot drie weken door op de intensive care.

