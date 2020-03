Het aantal bedden op de intensive care (ic) is mogelijk eind deze week uitgebreid naar 2.400. Dit zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), maandag tegen de NOS.

Door de uitbraak van het coronavirus hebben ziekenhuizen te maken met grote drukte op de ic's. Iets meer dan duizend bedden zijn nu in gebruik door coronapatiënten. Eerder zijn 140 ic-patiënten overleden aan COVID-19, negentien ic-patiënten die besmet waren met het virus zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

NVIC heeft alle ziekenhuizen gevraagd maximaal op te schalen. Als zij daarin slagen, heeft Nederland zondag ongeveer 2.400 ic-bedden. 575 daarvan zijn gereserveerd voor patiënten zonder besmetting met het coronavirus.

"Iedereen is daar keihard mee bezig", zegt Gommers over de opschaling. Hij wijst erop dat ziekenhuizen niet alleen extra medische apparatuur nodig hebben, er moet ook voldoende personeel zijn om de zorg op de ic's te kunnen leveren.

Of er na deze opschaling genoeg bedden zijn, moet volgens Gommers nog blijken. "Dat zien we na het bereiken van de 2.400 bedden. Als we meer nodig hebben, belanden we misschien in fase 3."

In die fase nemen ziekenhuizen geen nieuwe patiënten op die weinig kans op overleven en een korte levensverwachting hebben. Gommers zegt tegen de NOS niet te verwachten dat Nederland deze week te maken krijgt met fase 3.

'In meest waarschijnlijke scenario half april 2.500 bedden nodig'

Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), liet zondag aan de NOS weten dat er rekening gehouden wordt met mogelijk 2.500 coronapatiënten op de ic's per half april. "Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week", aldus Wallinga. Vorige week gold dat aantal nog als het sombere scenario van het RIVM.

Dat het aantal nu hoger ligt, komt deels omdat het RIVM er eerder van uitging dat patiënten gemiddeld tien dagen op de ic lagen, inmiddels is dat bijgesteld tot zo'n 23 dagen. Woensdag zal RIVM-directeur Jaap van Dissel weer een technische briefing geven aan de Tweede Kamer, waar ook zal worden ingegaan op de verschillende scenario's.

