Het Hongaarse parlement heeft de regering van premier Viktor Orbán dinsdag de bevoegdheid gegeven om per decreet te regeren vanwege de coronacrisis. Critici vrezen de gevolgen van de wet, die geen einddatum bevat.

Orbán had om de extra bevoegdheden voor zijn regering gevraagd, als een uitbreiding van de noodtoestand. De partij van de premier, Fidesz, heeft een solide meerderheid in het parlement, dus er bestond weinig twijfel dat de premier zijn zin zou krijgen. De oppositie stemde tegen.

Critici van de premier hebben verschrikt gereageerd op de nieuwe noodwet. De woordvoerder van het VN-commissariaat voor de mensenrechten, Rupert Colville, zei dat de wet "de regering de praktisch ongelimiteerde macht om per decreet te regeren en parlementaire controle te omzeilen, zonder duidelijke einddatum" geeft.

De regering wijst die kritiek van de hand. "Dit is een bevoegdheid die zowel qua schaal als qua tijd beperkt is, omdat die alleen te maken heeft met het coronavirus, en jullie roepen 'dictatuur!'", zei staatssecretaris Bence Rétvári (Human Resources) voor de stemming tegen de oppositie in het parlement.

Hij wees erop dat de wet altijd kan worden teruggedraaid door het parlement. Fidesz heeft een tweederdemeerderheid van de zetels in handen.

Persvrijheid onder druk

VN-woordvoerder Colville was ook niet te spreken over het onderdeel van de wet dat celstraffen tot vijf jaar voor het verspreiden van valse informatie over de crisis voorschrijft. Gezien de gespannen verhouding tussen Fidesz en de vrije pers kan dat "het legitieme werk van journalisten negatief beïnvloeden en mogelijk een verkillend effect hebben op de vrijheid van meningsuiting in Hongarije", zei hij.

Hongaarse critici en mensenrechtenorganisaties zeggen ook te vrezen dat de regering-Orbán de wet zal gebruiken om journalisten te muilkorven.

Orbán heeft in de afgelopen jaren zijn macht geleidelijk uitgebreid. Dat leidde tot spanningen met de EU, onder meer rond de tanende persvrijheid in Hongarije en de onafhankelijkheid van de rechtspraak.

De Duitse conservatieve parlementariër Norbert Röttgen, voorzitter van het buitenlandcomité van de Bundestag, heeft de Europese Commissie opgeroepen op te treden tegen de nieuwe Hongaarse wet.

Beperkte lockdown in Hongarije

Orbán kondigde afgelopen vrijdag een gerichte lockdown af: Hongaren mogen nog wel naar hun werk, boodschappen doen of een ommetje maken, maar samenkomsten met grote groepen zijn verboden.

Hij zei eerder dat hij verwacht dat de COVID-19-uitbraak in zijn land in juni of juli een piek zal bereiken. Er zijn in Hongarije 447 besmettingen met het coronavirus bevestigd en vijftien mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.