Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Noord-Brabant viel in de afgelopen dagen een stuk lager uit dan in de dagen daarvoor, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek met NU.nl. De piek in het aantal nieuwe opnames lijkt in deze provincie mogelijk al achter de rug.

Mogelijk is dit een voorbode voor de rest van Nederland. In de provincie zijn de maatregelen tegen het coronavirus het eerst ingegaan. Daardoor zullen de effecten van de maatregelen naar verwachting daar het eerst zichtbaar worden.

Hoofd Modellering van Infectieziekten van het RIVM Jacco Wallinga liet zondag aan de NOS weten dat het beeld in Noord-Brabant hem voorzichtig optimistisch stemt. Maandag blijkt uit de update van het RIVM dat de trend in de provincie doorzet.

Hoewel er elke dag nog nieuwe patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, is die toename minder sterk dan eerder. "Dat is positief, gezien de omstandigheden", zegt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Wallinga maakt zich wel zorgen over Zuid-Holland. Na Noord-Brabant (27,8 procent) is daar het grootste aandeel van de bevestigde besmettingen in Nederland (15,4 procent) vastgesteld. Belangrijker is echter dat het aantal ziekenhuisopnames er hard groeit. "Dat is het meest verontrustend", zegt Wallinga tegen de NOS. "Echt iets om in de gaten te houden."

Het RIVM laat weten dat tot nu toe uit de cijfers blijkt dat het virus zich minder snel verspreidt dan in een situatie zonder maatregelen was gebeurd. Desondanks wordt de verspreiding minder snel afgeremd dan Wallinga had verwacht, zegt hij tegen de NOS.

Later deze week moet blijken of er echt sprake is van een afvlakking. Dat komt onder meer doordat er een vertraging zit tussen het moment dat een coronapatiënt wordt opgenomen en het moment dat de gegevens bij het RIVM binnenkomen.

