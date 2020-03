Gezondheidsorganisatie WHO deelt de door Taiwan geleverde informatie over het coronavirus niet met andere landen, zegt het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Het gaat hierbij om details over patiënten en preventiemethoden.

Taiwan zegt al sinds het begin van de virusuitbraak gegevens met de WHO te delen, maar meldt ook dat deze gegevens tot dusver niet in de dagelijkse updates zijn opgenomen.

"Hierdoor kan het voor landen onmogelijk zijn om onze situatie te begrijpen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dit toont aan dat wat de WHO zegt over leren van alle regio's, waaronder Taiwan, niet overeenkomt met de werkelijkheid."

In Taiwan zijn volgens de laatste cijfers drie personen overleden aan COVID-19. Nog eens 295 anderen zijn besmet met het virus. De besmettingen en sterfgevallen in Taiwan worden door de WHO samengevoegd met die van China, waar ruim 80.000 mensen positief zijn getest en circa 3.300 sterfgevallen zijn geregistreerd.

Taipei en Peking proberen elk op hun eigen manier de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo geldt er in Taiwan - in tegenstelling tot in getroffen delen van China - geen lockdown. Ook blijven de onderwijsinstellingen open.

China ziet Taiwan als afvallige staat

Hoewel Taiwan onafhankelijk functioneert, wordt het eiland door de meeste landen niet erkend als een land. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. Door deze politieke situatie is het eiland zelf geen lid van de WHO, wat door de huidige pandemie bij Taiwan tot extra woede leidt.

De Taiwanese regering meent dat er met de levens van de bevolking een politiek spelletje wordt gespeeld. Taiwan meldde vorige week nog dat de WHO aan het begin van de uitbraak vragen van de Taipei negeerde.

Zowel de WHO als China zegt dat Taiwan alle benodigde informatie over het coronavirus heeft ontvangen. Hoewel Taiwan geen lid is, heeft de regering wel toegang tot interne informatiesystemen van de WHO.

WHO: Situatie Taiwan wordt in de gaten gehouden

De WHO kwam zondag met een zeldzame verklaring over Taiwan, waarin staat dat ook daar de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend worden gevolgd. Ook meldde de organisatie dat er wordt geleerd van hoe de Taiwanezen tegen het virus strijden.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daarop door te zeggen dat de WHO moet doorgaan met het herzien en verbeteren van "een aantal onredelijke beperkingen die Taiwan op basis van politieke overwegingen zijn opgelegd".

In het afgelopen decennium was Taiwan meerdere malen niet welkom bij WHO-vergaderingen. Ook mochten de autoriteiten vorige maand niet persoonlijk aanwezig zijn bij een belangrijke vergadering over het coronavirus. Ze mochten de vergadering alleen online bijwonen.

