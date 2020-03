Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 93 gestegen naar 864. Daarnaast zijn 507 nieuwe patiënten vanwege het virus opgenomen in het ziekenhuis (of opgenomen geweest), meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag in de dagelijkse update.

In totaal zijn nu 3.990 coronapatiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames in Noord-Brabant is aan het afnemen, stelt het RIVM. Daarentegen zijn er in Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg relatief veel ziekenhuisopnames.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt door het RIVM en de gezondheidsexperts van het Outbreak Management Team (OMT) gebruikt als graadmeter om te zien of de getroffen maatregelen tegen het coronavirus effect hebben.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet de daadwerkelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het gaat alleen om de meldingen die zijn binnengekomen bij het instituut. Er kan dus vertraging in zitten.

Meer dan duizend coronapatiënten op Nederlandse ic's

Het aantal patiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is maandagochtend de duizend gepasseerd. Volgens de laatste cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) liggen er 1.053 (mogelijke) coronapatiënten op de ic's.

Bij 995 van deze patiënten is het coronavirus vastgesteld. Bij de rest wordt een besmetting vermoed. Voor de zekerheid worden deze patiënten behandeld alsof zij het virus hebben.

De cijfers van NICE worden aangeleverd door de ic's zelf en worden meerdere keren per dag bijgewerkt.

Zonder maatregelen zou het aantal patiënten sneller toenemen

Het aantal overledenen en het aantal ziekenhuisopnames nemen volgens het RIVM "minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten". Er wordt al voorzichtig gesproken over een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Of de maatregelen goed werken en er daadwerkelijk sprake is van afvlakking, kan het instituut over een aantal dagen concluderen.

Het RIVM laat maandag weten dat het totaal aantal positief geteste patiënten met 884 gestegen is naar 11.750. Niet iedereen in Nederland wordt nog getest, het werkelijke aantal besmettingen met het coronavirus ligt waarschijnlijk hoger.

