Het cruiseschip de MS Zaandam van de Holland America Line (HAL) is nog steeds op zoek naar een bestemming waar het kan aanmeren. Dat zegt de president van de rederij in de nacht van zondag op maandag in een videoboodschap. Op het schip zijn donderdag twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

"We werken rond de klok om een bestemming te vinden voor de Zaandam", zegt de president van de HAL Orlando Ashford in de videoboodschap.

De HAL meldde vrijdag dat vier passagiers op de MS Zaandam zijn overleden. Het is niet bekend of deze passagiers zijn overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Zaterdag is een deel van de passagiers zonder symptomen naar een ander cruiseschip, de Rotterdam, overgebracht.

Florida weigert mogelijk toegang

Zaterdagavond werd bekend dat de MS Zaandam in ieder geval het Panamakanaal door mocht varen. De HAL wilde het schip door het kanaal laten varen naar de haven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Maar ook hier mag het schip mogelijk niet aanmeren.

De burgemeester van de stad Fort Lauderdale in Florida, Dean Trantalis, zegt dat er nog geen toestemming is verleend voor het aanmeren van het schip. Hij noemt de komst van het schip "onacceptabel" en zegt niet te willen dat de gezondheid van zijn inwoners nog meer in gevaar komt tijdens de coronacrisis. Volgens Trantalis moeten de Amerikaanse kustwacht en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid eerst met een plan komen om de gemeenschap in Florida te beschermen.

Op het cruiseschip bevonden zich 1.282 passagiers, onder wie 20 Nederlanders. Tientallen passagiers en bemanningsleden hebben zich gemeld met griepverschijnselen. Het is niet bekend of onder de doden, de besmette passagiers en de mensen met griepverschijnselen ook Nederlanders zitten.

Bedoeling was om 21 maart aan te meren in Chili

In zijn videoboodschap geeft Ashford ook een verklaring voor het in tweeën splitsen van de groep passagiers. De HAL-president benadrukt dat het bedrijf niet een "gezond" en een "ziek" schip heeft gecreëerd. De schepen blijven bij elkaar en kunnen elkaar volgens Ashford ondersteunen om voor de passagiers te zorgen. "Of je nu op de Zaandam of op de Rotterdam in isolatie zitten, we beschermen de gezondheid van hen die nog gezond zijn door ze te isoleren terwijl we uitzoeken waar we aan wal kunnen", zegt Ashford.

De MS Zaandam was bezig met een cruise langs de kust van Zuid-Amerika en is op 7 maart vertrokken vanuit de Argentijnse stad Buenos Aires. De bedoeling was om op 21 maart aan te meren in Chili, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zaten alle havens waar het schip wilde aanmeren op slot.

