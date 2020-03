Nederland heeft pas twee weken geleden om beademingsapparaten gevraagd bij Philips. Dat zei Philips-topman Frans van Houten zondagavond bij talkshow Op1. Volgens hem heeft de wereld niet goed genoeg naar China gekeken voordat het coronavirus zich ook in andere landen begon te verspreiden.

De topman wilde niet zeggen of de bestelling te laat kwam. "Ik denk dat heel de wereld niet scherp genoeg naar China heeft gekeken. Men dacht dat het wel mee zou vallen", zei hij.

Volgens Van Houten is in januari en februari veel beademingsapparatuur geleverd in China. Italië bestelde vervolgens veel apparaten toen het COVID-19-virus daar uitbrak in februari. "En toen was de voorraad op", aldus Van Houten.

Zaterdag heeft Philips honderd van de duizend bestelde beademingsapparaten geleverd aan Nederland. Hoe snel de rest van de bestelling komt, hangt af van hoe snel het bedrijf kan produceren. "Daar krijg je slapeloze nachten van", zei Van Houten.

Om die reden heeft Philips de productie opgeschaald. "Normaal zouden we er een jaar over doen. Nu proberen we het in weken te doen", aldus de topman.

Philips kondigde vorige week aan dat het bedrijf vanwege de coronacrisis extra medische apparatuur gaat maken. Beademingsapparatuur is in Nederland noodzakelijk voor de uitbreiding van het aantal bedden op de intensive care (ic). Dankzij de levering kan de ic-capaciteit omhoog.

Op dit moment liggen er ongeveer 985 coronapatiënten in Nederland op de ic.

