De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) aangekondigd dat de huidige maatregelen vanwege het coronavirus in de Verenigde Staten tot zeker 30 april worden verlengd. Volgens Trump zal er naar verwachting over twee weken een piek zijn in het dodenaantal in de VS.

De maatregelen rond het COVID-19-virus in de VS zouden in eerste instantie vijftien dagen van kracht zijn. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de richtlijnen maandag opnieuw moeten worden beoordeeld. Amerikanen moeten nu tot eind april zoveel mogelijk sociale onthouding toepassen.

Vorige week zei Trump nog dat hij hoopte dat de Amerikaanse economie rond Pasen (12 april) weer volop zou draaien. Volgens de president zouden mensen ook tijdens het werk sociale onthouding kunnen toepassen. Deze houding leverde hem veel kritiek op van deskundigen.

Mogelijk 2.2. miljoen doden

Volgens Trump zouden er in totaal mogelijk 2.2 miljoen mensen kunnen overlijden als mensen niet genoeg afstand houden. In de Verenigde Staten zijn volgens tellingen momenteel meer dan 139.000 mensen besmet met het coronavirus. Het is het grootste aantal besmettingen wereldwijd. In heel de VS zijn in totaal meer dan 2.100 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Vooral de staat New York is zwaar getroffen. In die staat zijn al meer dan 59.000 besmettingen bevestigd. Ongeveer een kwart van de overlijdensgevallen komt daarnaast uit New York.

Tijdens de persconferentie zei Trump inmiddels te verwachten dat de VS in juni zal zijn hersteld van de coronacrisis. Wel gaf hij aan te hopen dat de maatregelen niet verder hoeven worden verlengd na 30 april.

