Na de volle stranden en dito parken van vorige week lijken veel Nederlanders zich dit weekend aan de coronamaatregelen te hebben gehouden. Toch moest de politie hier en daar een bon uitschrijven.

In Den Haag heeft de politie dit weekend tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De politie van de Eenheid Den Haag constateerde echter ook dat de meeste mensen op straat zich netjes hielden aan de door de overheid opgelegde maatregelen.

Agenten en handhavers moesten in gesprek met een aantal mensen die zich niet aan de afspraken hielden. ook zette de politie zaterdag op een plek meerdere malen een drone met ingebouwde speaker in, om het aanwezige publiek aan te spreken. Toen enkelen tientallen na de waarschuwingen toch de regels overtraden, ging de politie over tot het uitdelen van boetes.

Of dit beeld ook landelijk door de politie wordt gedeeld, kon de woordvoerder van de korpsleiding nog niet zeggen. Veel eenheden komen maandag pas met cijfers.

'Gisteren ging goed, vandaag nog beter'

"Gisteren is goed gehoor gegeven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, vandaag was het nog beter", aldus Jan van Zanen, de Utrechtse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht zondag tegen het AD. Het was volgens hem in de regio "beheersbaar en rustig". Ook surveillerende agenten in de regio lieten op sociale media weten dat verreweg de meeste mensen zich keurig aan de regels hielden.

Toch gingen er ook in de provincie Utrecht dit weekend enkele tientallen recreanten op de bon omdat ze het samenscholingsverbod negeerden. Boetes werden onder meer uitgedeeld voor het negeren van borden, afzettingen of aanwijzingen van verkeersregelaars. Om bezoekers te weren, werden bij onder meer de Soester Duinen en de Pyramide van Austerlitz parkeerplaatsen afgesloten.

Ook in de stad Utrecht was het op sommige plekken druk. Verschillende jongeren hebben bijvoorbeeld een boete gekregen omdat ze op afgesloten sportparken waren.

Samenscholing kan leiden tot boete tot 400 euro

Vorige week maandag werden door het kabinet scherpere maatregelen aangekondigd om drukte in de openbare ruimte tegen te gaan. Als drie of meer personen minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren én geen gezin vormen, kan dat leiden tot een boete van maximaal 400 euro.

Burgemeesters kregen de mogelijkheid om middels een noodverordening makkelijker en sneller op te treden. Specifieke locaties, zoals stranden, parken en campings, kunnen daardoor snel gesloten worden.

