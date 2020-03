Hoe de Europese Unie reageert op de uitbraak van het coronavirus zal bepalen hoe geloofwaardig het blok in de toekomst is, heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken zondag gezegd. EU-leiders wisten afgelopen week geen akkoord te bereiken over maatregelen om de economische gevolgen van de crisis te beperken.

"Als Europa alleen een gezamenlijke markt is in goede tijden, dan heeft het geen nut", zei Amelie de Montchalin op radiozender France Inter.

De leiders van de EU-lidstaten kwamen afgelopen donderdag in een patstelling terecht tijdens overleg over de economische impact van de coronacrisis en voorbereidingen op het toekomstige herstel als die voorbij is. Zuidelijke lidstaten zijn woedend over de weigering van enkele noordelijke lidstaten om meer steun toe te zeggen.

Duitsland en Nederland vormden een front tegen inspanningen van Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk om een economisch steunpakket met gezamenlijke obligaties samen te stellen. Tijdens de ruzieachtige vergadering was er ook onenigheid over het delen van medische benodigdheden en grenscontroles.

Existentiële vragen voor de EU

De Montchalin stelt dat economisch herstel na de crisis ook in Nederland en Duitsland zal uitblijven als de omstandigheden in de rest van Europa niet verbeteren. De situatie rond het virus roept existentiële vragen op voor de EU, zei ze.

"Ons Europa is er een van actie, van solidariteit, en als bepaalde landen dat anders zien, zal de vraag over hun plek in het geheel zich automatisch opwerpen, net als de vraag wat de Unie zou moeten doen, als groep van 27 lidstaten."

De Franse staatssecretaris prees wel het besluit van Duitsland en andere buurlanden om ernstig zieke Franse patiënten op te nemen om de druk op het Franse zorgstelsel te verminderen. Dat bewijst volgens haar dat solidariteit tussen de lidstaten nog steeds bestaat.

De Montchalin waarschuwde ook dat populistische politieke partijen in de EU de winnaars zullen zijn, als de Europese leiders er niet in slagen samen op te trekken tijdens de coronacrisis.

'Stevige gesprekken' na de crisis

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz leverde stevige kritiek op vertragingen bij de aankoop van gezichtsmaskers in Duitsland door zijn regering. Volgens hem is sprake van een dubbele standaard. Andere leiders bekritiseerden juist Oostenrijk om precies die reden, vanwege de strenge grenscontroles die het land heeft ingesteld op de grens met Italië.

"Zodra de crisis voorbij is, moeten er stevige gesprekken worden gevoerd binnen de EU", zei Kurz zondag tegen de krant Kronen Zeitung.