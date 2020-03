De Spaanse autoriteiten hebben zondag bekendgemaakt dat het dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 838 naar 6.528. Niet eerder werden er in Spanje in 24 uur zo veel sterfgevallen geregistreerd.

Alleen Italië heeft wereldwijd meer doden te betreuren. Met 10.023 bevestigde sterfgevallen is Italië het hardst getroffen land in Europa, gevolgd door Spanje.

Ook het aantal bevestigde besmettingen in Spanje nam wederom flink toe, van 72.248 naar 78.797. Alleen de Verenigde Staten (124.686), Italië (92.472) en China (82.061) hebben er meer, hoewel de cijfers in China nauwelijks meer toenemen.

Spanje verkeert al ruim twee weken in een strenge lockdown en verlengde vorige week de noodtoestand met twee weken. De regering is van plan om de maatregelen nog verder op te voeren.

Minister-president Pedro Sánchez herhaalde zaterdagavond in een toespraak op televisie dat alle mensen met niet-essentiële beroepen tot 9 april thuis moeten blijven. Hij beloofde dat de salarissen gedurende die periode gewoon worden doorbetaald.

Spanje sloot op 14 maart alle scholen, restaurants en winkels die geen primaire levensmiddelen verkopen. Ook gold er al een dringende oproep aan mensen om zo veel mogelijk thuis te blijven. De politie en veiligheidsdienst zien erop toe dat de maatregelen nageleefd worden.

Ook recordaantal doden in België

Zondag maakte ook België het hoogste aantal doden in een etmaal bekend sinds de uitbraak van het virus. De afgelopen 24 uur overleden er 78 patiënten aan het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen in België staat nu op 431.



Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met 1.702 tot 10.836. In totaal liggen 4.138 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 867 op de intensive care.

Het aantal mensen dat het ziekenhuis mocht verlaten stijgt ook in België. Zondag waren dat er 296, een dag eerder 204.