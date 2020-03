Het aantal overlijdensgevallen door het coronavirus in de Verenigde Staten is opgelopen tot bijna 2.200. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een reiswaarschuwing voor de staten New York, New Jersey en Connecticut afgegeven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Vooral New York wordt momenteel hard getroffen.

De afgelopen twee dagen verdubbelde het dodental. Uit tellingen blijkt dat er in de VS nu meer dan 122.000 mensen positief getest zijn. Hiermee is het wereldwijd het land met de meeste besmettingen.

Ongeveer een kwart van de dodelijke slachtoffers komt uit de staat New York. Trump zei zaterdag op Twitter een verplichte quarantaine te overwegen voor New York en de twee grensstaten New Jersey en Connecticut. "Ik overweeg quarantaine voor de 'hot spots' in ontwikkeling. Er wordt snel een beslissing gemaakt", schreef hij.

Enkele uren later gaf de Amerikaanse president echter al te kennen verplichte quarantaine voorlopig nog niet nodig te vinden. Tot die conclusie kwam Trump na overleg met een coronaviruswerkgroep van het Witte Huis en de gouverneurs van de drie staten.

Wel heeft Trump het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) gevraagd een strenge reiswaarschuwing voor de regio af te geven. De CDC heeft inwoners uit de staten gewaarschuwd om de komende veertien dagen geen onnodige reizen te maken.

