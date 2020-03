De Britse premier Boris Johnson heeft een brief over het coronavirus geschreven die vanaf komende week naar alle huishoudens in het Verenigd Koninkrijk wordt gestuurd. Johnson verblijft momenteel in thuisisolatie. Donderdag werd bekend dat hij positief is getest op het virus.

In de brief roept de premier het Britse volk op om thuis te blijven. Hoeveel mensen er zullen overlijden en hoe snel de Britten hun normale leven weer kunnen oppakken, hangt volgens Johnson af van in hoeverre mensen zich aan de maatregelen houden.

"We weten dat dingen eerst slechter zullen worden, voordat ze beter wordt", schrijft Johnson. Hij benadrukt in de brief dat het Verenigd Koninkrijk de juiste voorbereidingen treft rond het COVID-19-virus. Ook bedankt Johnson in zijn brief de Britse nationale gezondheidsdienst.

De brief wordt vanaf komende week naar zo'n 30 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk gestuurd. Naast de brief krijgen de Britten ook een pamflet met daarop advies over onder meer handen wassen en richtlijnen voor thuisisolatie.

De brief en pamflet maken onderdeel uit van de publieke informatiecampagne van de Britse overheid rond het coronavirus. De kosten voor het printen en verspreiden van de post liggen naar verwachting rond de 5.8 miljoen pond (bijna 6.5 miljoen euro).

Johnson werkt vanuit huis

Johnson werkt sinds hij afgelopen week positief werd getest op het coronavirus vanuit zijn woonplek op Downing Street in Londen. De premier zou milde symptomen vertonen. In de brief aan het Britse volk schrijft Johnson niets over zijn persoonlijke situatie.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 17.089 bevestigde besmettingen. 1.019 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Eerder deze week kondigde Johnson een lockdown aan. Horeca en winkels moesten de deuren sluiten en sociale onthouding werd verplicht.

