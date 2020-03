Winkeliers die door de uitbraak van het coronavirus in de financiële problemen komen te zitten, kunnen gebruikmaken van het Noodloket dat door het kabinet is opgezet. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken maakten dat zaterdag bekend.

Horeca-ondernemers en bedrijven in de entertainmentindustrie die direct zijn getroffen door de financiële gevolgen van het coronavirus, kunnen sinds vrijdag aankloppen bij een digitaal noodloket voor een eenmalig bedrag van 4.000 euro. Wiebes en Keijser voegen daar extra groepen ondernemers aan toe, met name winkeliers in de non-food-sector. Te denken valt aan bijvoorbeeld kledingwinkels.

Vanaf komende maandag kunnen deze ondernemers ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS), ook wel bekend als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tergen het coronavirus.

"Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers", aldus Wiebes en Keijser in een verklaring. "Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling."

Maandag wordt de lijst met branches en sectoren geactualiseerd.

