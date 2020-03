Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares is de negenhonderd gepasseerd. Zaterdagavond rond negenen stond de teller op 914, aldus de website van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Vrijdagmiddag was er nog sprake van 873 ic-patiënten, wat op dat moment een stijging betrof van 112 méér gemelde patiënten ten opzichte van donderdag. Het lijkt er dus op dat de stijging van vrijdag op zaterdag (41 meer patiënten) aanzienlijk kleiner is dan die van een dag eerder, al valt dit niet met zekerheid te zeggen.

Sinds zaterdag is namelijk niet langer de ic-vereniging NVIC, maar Stichting-NICE verantwoordelijk voor het publiceren van het aantal ic-patiënten. Door deze verandering is een vergelijking met vrijdag niet geheel betrouwbaar. Bovendien kan het even duren voordat een ziekenhuis het nieuwe aantal ic-patiënten doorgeeft aan de stichting.

Overigens is niet van alle 914 patiënten bewezen dat zij COVID-19 hebben, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het overgrote deel (856 ic-patiënten) heeft inderdaad die diagnose gekregen. Bij de andere 58 betreft het vooralsnog slechts een 'verdenking' van de ziekte, maar zij worden voor de zekerheid wel als zodanig behandeld.

Totaal 1.060 coronapatiënten op ic behandeld

Het totale aantal coronapatiënten dat ic-opname nodig had of heeft, is 1.060. Daarvan zijn inmiddels 104 mensen omgekomen. Verreweg de meeste meeste mensen die in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus (639 in totaal), stierven dus niet op de intensive care . Zij haalden de ic niet, of kozen ervoor om niet te beginnen aan zo'n heftige, wekenlange behandeling aan beademingsapparatuur.

Nederland heeft normaal gesproken een landelijke ic-capaciteit van zo'n 1.150 bedden. Ziekenhuizen zijn echter druk bezig met opschalen om de hausse aan coronapatiënten aan te kunnen. Naast coronageïnfecteerden liggen er immers ook nog mensen met andere ziekten of kwetsuren op de intensive cares: voor hen zijn de komende tijd zeker 575 bedden ingecalculeerd.

Op 1 april moeten er in totaal 1.600 ic-bedden in Nederland zijn, beloofde minister De Jonge (Volksgezondheid) donderdag. Hoeveel bedden daarvan inmiddels al beschikbaar zijn, was zaterdag niet duidelijk. Omdat de doorloop van ic-patiënten traag is en mensen er vaak een week of drie blijven liggen, wordt de absolute piek op de ic's pas eind mei verwacht.

