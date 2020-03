Honderdduizenden mondmaskers die pas zijn geleverd aan Nederlandse ziekenhuizen, zijn ondeugdelijk en kunnen niet worden gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid is een terugroepactie gestart, bevestigt een woordvoerder zaterdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Het gaat om 600.000 zogeheten FFP2-maskers (mondkapjes met een filtertje) die niet aan de veiligheidseisen voldoen, bevestigt de woordvoerder. Daardoor is het voor medisch personeel riskant om ze te gebruiken als ze met het coronavirus besmette patiënten behandelen.

"Afgelopen zaterdag is een eerste zending afkomstig van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd", aldus het ministerie. Pas in de ziekenhuizen werden de mondkapjes getest. "Het ministerie ontving een eerste signaal dat bij inspectie de kwaliteit van deze zending niet voldeed aan de criteria. De rest van de lading is direct on-hold gezet en is niet verder verspreid."

'Ziekenhuizen lieten mondkapjes zelf testen'

Volgens onderzoeksorganisatie TNO werken de filtertjes in de mondkapjes niet goed, of sluiten de mondkapjes niet genoeg aan op het gezicht, aldus de NOS. Omdat de mondkapjes nog niet waren getest voordat ze werden geleverd, besloot een aantal ziekenhuizen dat alsnog te laten doen door TNO.

"Toen ze bij ons in het ziekenhuis geleverd werden, heb ik die maskers meteen afgekeurd", zegt een betrokkene uit de ziekenhuizen bij de omroep.

Complete zending van 1,3 miljoen mondkapjes niet bruikbaar

Bij een tweede test bleek opnieuw dat de mondmakers niet voldoen aan de kwaliteitsnorm. De woordvoerder van het ministerie: "Er is nu besloten om deze hele zending niet meer in te zetten. Nieuwe zendingen zullen een extra test ondergaan."

De mondkapjes die vorige week zaterdag waren uitgeleverd hadden ondanks de problemen wel het zogeheten KN95-kwaliteitscertificaat. Hoe het kon gebeuren dat de ondeugdelijke mondkapjes toch zijn geleverd, is niet bekendgemaakt.

Landelijk maar beperkte voorraad mondkapjes

Nederland kampt met een nijpend tekort aan beschermingsmiddelen voor medisch personeel. Zonder zaken als mondkapjes, spatbrillen, handschoenen en schorten kunnen zij hun werk niet doen zonder risico te lopen zelf besmet te raken en het coronavirus verder te verspreiden.

"Helaas zien we dat er in de hele wereld grote behoefte is aan mondmaskers van het juiste beschermingsniveau. Hierdoor is het ontzettend lastig om aan materiaal te komen", aldus het ministerie.

Ondanks de tegenvaller zijn de Nederlandse mondkapjesvoorraden op dit moment nog "op orde", aldus het ministerie zaterdagavond. "Maar dit zijn echt dagkoersen."

In een eerste versie meldden we abusievelijk dat het zou gaan om 1,3 miljoen mondkapjes die niet aan de eisen voldoen. Dit is onjuist: het gaat om zo'n 600.000 exemplaren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.