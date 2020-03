Op het cruiseschip Zaandam van de Holland America Line (HAL) dat voor de kust van Panama ligt, zitten twintig Nederlanders. Dat bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. Op het schip zijn donderdag twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

De HAL maakte vrijdag bekend dat vier passagiers op de MS Zaandam zijn overleden. Het is niet bekend of deze passagiers, die op leeftijd waren, zijn gestorven aan de gevolgen van het virus.

Op de MS Zaandam bevinden zich 1.242 passagiers en 568 bemanningsleden. 53 passagiers en 85 bemanningsleden hebben zich inmiddels gemeld met griepachtige verschijnselen. Deze personen zijn allemaal in zelfisolatie in hun cabine geplaatst. Bij het testen op een aantal passagiers bleek donderdag dat twee van hen het COVID-19-virus hebben.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een woordvoerder van de Holland America Line konden zaterdag niet bevestigen of onder de doden, de besmette passagiers en de mensen met griepverschijnselen ook Nederlanders zitten.

'Drie keer per dag wordt een maaltijd afgeleverd'

Een passagier op de MS Zaandam zei tegen de Britse krant The Guardian dat de kapitein op 22 maart om 14.00 uur lokale tijd alle passagiers verzocht om in hun cabine te blijven. "Drie keer per dag wordt een maaltijd afgeleverd. In eerste instantie waren dat warme maaltijden maar dat blijkt nu niet meer het geval te zijn." De passagiers kregen daarna te horen dat vier personen waren overleden, en dat nieuws maakte grote indruk. "Op dat soort momenten realiseer je de ernst van de situatie,"

De MS Zaandam was bezig met een cruise langs de kust van Zuid-Amerika en is op 7 maart vertrokken vanuit Buenos Aires in Argentinië. De bedoeling was om op 21 maart aan te meren in Chili, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is niemand sinds 14 maart van boord gegaan omdat alle havens waar het schip wilde aanmeren op slot zaten.

60 Video Opnieuw cruiseschip getroffen door coronavirus

'Veel mensen hebben klachten'

De MS Zaandam ligt momenteel voor de kust van Panama. De HAL is bezig met het overzetten van gezonde passagiers naar zusterschip Rotterdam, dat daar ook ligt. De prioriteit wordt gegeven aan passagiers boven de zeventig jaar. Voor de transfer zal elke passagier een medische screening ondergaan. Volgens een passagier gebeurt dat met een vragenlijst. "Iedereen die de afgelopen tien dagen last heeft gehad van een hoesten, verkoudheid, koorts, een loopneus, ademhalingsproblemen, hoofdpijn of een zere keel zakt voor de test. En veel mensen hebben dat soort klachten, dus weinig mensen halen de test."

Een passagier uit Florida uitte tegen The Guardian haar frustratie over het gebrek aan informatie dat de ze krijgen. "We wachten en we hopen dat alle betrokken partijen het juiste doen, voor zowel de gezonde als de zieke passagiers."

92 Video Dit doet het coronavirus met je longen

Zorg over leefomstandigheden zieke bemanningsleden

De passagiers met griepachtige verschijnselen moeten in hun cabines blijven, maar dat geldt ook voor zieke bemanningsleden. Een vrouw van een van de 85 zieke bemanningsleden uitte tegen The Guardian haar zorg over zijn leefomstandigheden. "Ze zitten met zijn tweeën in een hut van 5 vierkante meter, ze krijgen slechts drie kleine stukjes brood per dag en een kleine hoeveelheid ontbijtgranen." Ze voegt eraan toe dat er gebrek is aan water en verse lucht.

De HAL is bezig met de autoriteiten van Panama en de Verenigde Staten om beide schepen na de transfer door het Panamakanaal te laten varen naar de haven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.