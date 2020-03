Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is de duizend gepasseerd. De teller staat maandagochtend op de 1.005, blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

NICE baseert dit getal op basis van data die worden aangeleverd door ic's zelf. De cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt, maar zijn niet altijd volledig vanwege de drukte in ziekenhuizen.

Van het overgrote deel van de patiënten is bewezen dat zij COVID-19 hebben. Een klein gedeelte van de patiënten ligt op de ic met een verdenking van de ziekte, maar zij worden voor de zekerheid wel als coronapatiënt behandeld.

Door de snelle stijging van coronapatiënten op ic's dreigt er een tekort aan bedden. Op woensdag 1 april moet het aantal bedden uitgebreid zijn naar zestienhonderd. Hiervan zijn er 1.025 gereserveerd voor coronapatiënten. De rest is voor mensen met andere ziekten.

Het doel van zestienhonderd zou inmiddels al bereikt zijn, liet voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers afgelopen zaterdag weten aan Het Parool.

Patiëntenpiek wordt eind mei verwacht

Vanuit het Erasmus MC in Rotterdam wordt de patiëntenverspreiding en beddencapaciteit landelijk gecoördineerd. Zorgverleners kijken vanaf iedere ochtend hoeveel ic-bedden er waar beschikbaar zijn.

Eind mei wordt de piek in het aantal coronapatiënten verwacht, waarbij zeker 2.200 bedden nodig zullen zijn. Dat aantal halen wordt "spannend" volgens Gommers. "Ergens zal het gaan kraken", zei hij tegen de krant.

Om te zorgen dat intensive cares de grote hoeveelheid patiënten aankunnen en de beschikbare bedden optimaal worden gebruikt, zullen patiënten over verschillende ziekenhuizen worden verspreid. Zo werden al eerder verschillende patiënten in de brandhaard Noord-Brabant overgebracht naar andere provincies.

Defensie en zelfstandige klinieken stellen beademingsmachines beschikbaar

Naast de druk op de beschikbaarheid van bedden, vrezen ic's ook voor een tekort aan beademingsmachines. De overheid heeft er duizenden besteld, maar onzeker is of die op tijd worden geleverd. Defensie stelt veertig machines beschikbaar en zelfstandige klinieken leveren er gezamenlijk zeventig, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een Kamerbrief (pdf).

Daarbij ziet De Jonge het ook als mogelijkheid om twee patiënten op één beademingsmachine aan te sluiten. Het NVIC deelde woensdag een handleiding voor leden over hoe beademingsmachines in noodsituaties opgesplitst kunnen worden voor meerdere patiënten. "Maar dat is echt een last resort", aldus De Jonge.

