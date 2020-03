NU.nl meldde zaterdag dat het dodental door het coronavirus sinds vrijdag met 93 is gestegen. In de grafiek bij dat nieuwsbericht staat echter dat er op vrijdag 'maar' 39 mensen zijn overleden. En zo lijkt het alsof er wel meer cijfers in de grafiek niet kloppen met onze berichtgeving van eerdere dagen. Hoe zit dat?

Als het dodental door het COVID-19-virus stijgt met 93, betekent dat niet dat er sinds de vorige (dagelijkse) update 93 mensen zijn overleden. Het betekent dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 93 meldingen van sterfgevallen heeft ontvangen.

Deze meldingen krijgt het RIVM van lokale GGD's. De GGD krijgt deze informatie op zijn beurt weer van het ziekenhuis waar een persoon is overleden. Een ziekenhuis meldt een overlijden pas zodra het dossier compleet is, wat een tot enkele dagen kan duren. Op zaterdag kan het RIVM dus nog meldingen ontvangen van patiënten die bijvoorbeeld op woensdag of donderdag al waren overleden.

Gelukkig meldt het RIVM tegenwoordig niet alleen het aantal meldingen van sterfgevallen per dag, maar wordt er nu ook uitgesplitst naar het aantal daadwerkelijke sterfgevallen per dag. Alleen daarmee zijn we er nog steeds niet, want soms wordt een sterfgeval pas dagen later gemeld. Zaterdag meldt het RIVM bijvoorbeeld dat er 39 mensen zijn overleden op vrijdag. Een dag later kunnen ze dit cijfer echter bijstellen naar - bijvoorbeeld - 43, omdat er na het publiceren van de zaterdagupdate nog een paar meldingen zijn binnengekomen.

Om toch een zo helder mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van het aantal sterfgevallen door het coronavirus, focussen we vanaf nu in onze berichtgeving en grafieken op het aantal doden per overlijdensdatum, niet per melddatum. De overlijdensdatum is immers relevant om te begrijpen hoe de situatie zich ontwikkelt, de melddatum is slechts een administratiekwestie.

Uiteraard blijven we elke dag het totale dodenaantal in Nederland melden, aangezien dat dat het relevantste cijfer is om aan te tonen wat de impact van het coronavirus is.

Let op: omdat niet elk sterfgeval razendsnel bij het RIVM wordt gemeld, kan het dodental van zaterdag en de dagen ervoor nog oplopen.

