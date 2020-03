Het Verenigd Koninkrijk meldt zaterdag dat het aantal overleden coronapatiënten flink is gestegen. Met 260 nieuwe sterfgevallen stijgt het totaal naar 1.019.

Het aantal bevestigde besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is eveneens flink gestegen: van 14.543 naar 17.089. Een van de besmette personen is premier Boris Johnson.

De 55-jarige Johnson maakte vrijdag bekend dat hij positief was getest op het coronavirus. Hij verblijft met milde klachten in thuisisolatie en zal vanuit zijn ambtswoning blijven werken.

De premier kondigde maandag nog vanwege het coronavirus een lockdown aan. Hiermee moet worden voorkomen dat de zorg overbelast raakt. De bevolking mag daarom sinds dinsdag het huis alleen verlaten als dit essentieel is.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus rijden ov-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk volgens aangepaste dienstregelingen, net als in Nederland. Ook is of gaat een aantal luchthavens dicht.

132 Video Boris Johnson: 'Ik heb milde klachten van het coronavirus'

In een eerste versie meldden we abusievelijk dat het ging om 290 doden. Dat is niet juist, het aantal is 260 doden

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.