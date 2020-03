In verschillende natuurparken en op stranden bleef het zaterdag rustig, ondanks het mooie weer. Naast de preventieve maatregelen die gemeentes troffen om de drukte zoals vorig weekend tegen te gaan, lijken mensen ook gehoor te geven aan de oproep om niet massaal de natuur in te gaan.

Vorig weekend was het op sommige plekken enorm druk, wat niet bijdraagt aan het indammen van het coronavirus. "Het beeld dat ik vandaag vanuit het hele land krijg is dat mensen zich keurig aan de regels houden en dat het een stuk minder druk is in de natuurgebieden", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten tegen NU.nl.

"We zien wel dat er overal mensen zijn, maar ze lopen dan keurig twee-aan-twee en we zien geen groepen. Op de parkeerplaatsen, die vorig weekend nog uitpuilden, was het vandaag een stuk rustiger."

Ook op de stranden is het dit weekend minder druk. Omroep West meldt dat er op de stranden bij Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen en Kijkduin weinig mensen te zien zijn.

Op verschillende locaties zijn preventieve maatregelen genomen om praktijken zoals die van vorig weekend te voorkomen. Zo heeft Natuurmonumenten in een paar natuurgebieden uitkijktorens en smalle voetpaden afgesloten, omdat het daar voor bezoekers onmogelijk was om 1,5 meter afstand te nemen. Verschillende gemeentes sloten daarnaast preventief parkeerplaatsen in natuurgebieden en doorgangen naar stranden af om drukte te voorkomen.

Maatregelen maandag aangescherpt na drukte

Vorig weekend riepen de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk om weg te blijven van het strand. Door de drukte was het daar toen onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook in andere natuurgebieden in het land was het druk.

De eerder afgekondigde maatregelen werden daarom maandag aangescherpt. In de persconferentie benadrukte premier Mark Rutte dat hoewel het overgrote deel van Nederland zich al goed aan de regels hield, hij zich heeft geïrriteerd aan de beelden waar mensen massaal de natuur, stranden of de bouwmarkt bezochten.

Het kabinet kondigde onder meer aan te gaan handhaven. Het is niet langer toegestaan om in grote groepen naar buiten gaan. Groepen van drie of meer personen die geen 1,5 meter afstand van elkaar houden en geen huishouden vormen, kunnen rekenen op een hoge boete.

