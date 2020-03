Philips heeft zaterdag de eerste honderd van de in totaal duizend beademingsapparaten geleverd. Deze apparaten zijn in Nederland noodzakelijk voor de uitbreiding van het aantal bedden op de intensive care (ic).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat dankzij deze levering de ic-capaciteit in Nederland snel omhoog kan. Per 1 april is het aantal uitgebreid naar 1.600 bedden. Dat zijn er honderden meer dan op dit moment.

"Maar we zijn er nog niet", benadrukt minister Martin van Rijn (Medische Zorg), die de apparaten in ontvangst heeft genomen. "Komende weken wordt er daarom nog veel meer geleverd."

Philips kondigde vorige week aan dat het bedrijf vanwege de coronacrisis extra medische apparatuur gaat maken. Voor Nederland worden naast de beademingsapparaten ook nog eens duizend patiëntbewakingssystemen geproduceerd.

Ook voor andere landen wordt apparatuur geproduceerd. Doorgaans worden wekelijks duizend beademingsapparaten gemaakt, dat is deze week verhoogd naar tweeduizend. De komende tijd moet het aantal nogmaals verdubbelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.