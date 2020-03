Wuhan heeft zaterdag voor het eerst sinds de stad in januari in lockdown ging weer enkele metrodiensten opgestart en delen van de stadsgrens heropend. De Chinese miljoenenstad werd aanvankelijk aangemerkt als het epicentrum van de coronavirusuitbraak.

De lockdown wordt pas op 8 april officieel opgeheven, maar sinds zaterdag krijgen de ruim tien miljoen bewoners van de stad weer enige bewegingsvrijheid, mits ze gezond zijn. Dit kunnen mensen bewijzen met een code op de mobiele telefoon.

Het ov-personeel draagt nog wel speciale beschermende uitrusting en vrijwilligers hebben desinfectiemiddelen verspreid. Tot het officiële einde van de lockdown mogen mensen de stad nog niet verlaten en blijven de meeste winkels dicht.

Sinds woensdag 18 maart mogen inwoners van de provincie Hubei die niet in Wuhan wonen alweer gaan en staan waar ze willen.

49 Video Wuhan: de transformatie van metropool tot spookstad

Eind januari werden luchthavens en treinstations gesloten

Treinstations en luchthavens werden op 23 januari gesloten voor alle reizigers om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Die week steeg het aantal doden en besmettingen snel, vooral in Wuhan en de rest van de provincie Hubei.

Inmiddels staat het aantal besmettingen in China op ruim 81.000 en het aantal overleden COVID-19-patiënten op ongeveer 3.300. Sinds begin maart lijkt het land de epidemie echter grotendeels onder controle te hebben. Na vrijdag zijn er nog 54 nieuwe besmettingen gemeld in het hele land, terwijl dat er in februari nog dagelijks duizenden waren.

Coronavirus werd ontdekt in Wuhan

In december werd in Wuhan een op dat moment nog onbekende longziekte ontdekt bij een patiënt. Kort daarna werden steeds meer mensen ziek. Zij waren allemaal op een markt geweest waar levende dieren werden verkocht.

In januari begon het virus zich vanuit Wuhan door China te verspreiden, en daarna over de hele wereld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.