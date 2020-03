De Braziliaanse president Jair Bolsonaro blijft adviezen van gezondheidsexperts in de wind slaan en lanceert een campagne die strenge coronamaatregelen, getroffen door regionale Braziliaanse besturen, ondermijnt.

Met #BrazilCannotStop wil Bolsonaro zijn land weer in beweging krijgen, nadat bijvoorbeeld miljoenensteden São Paulo en Rio de Janeiro op slot gingen. De "onnodig strenge coronamaatregelen", zoals het verplicht afstand houden, moeten verdwijnen omdat ze de economie vernietigen, oordeelt Bolsonaro.

Onderdeel van de campagne is een miljoen dollar kostende televisiecommercial, waarin de Braziliaanse regering volle straten en winkels toont. "Voor de lokale winkels, werknemers en miljoenen Brazilianen kan het land niet stoppen", is de boodschap.

Bolsonaro heeft meermaals duidelijk gemaakt dat hij het coronavirus als "een klein griepje" ziet. Hij verzette zich hevig tegen de lockdowns van grote miljoenensteden, wil scholen openhouden "omdat het virus alleen gevaarlijk is voor ouderen" en roept burgemeesters en bestuurders in heel het land om coronamaatregelen terug te draaien. "We moeten terug naar de realiteit."

In het land vond deze week bijna een verdubbeling plaats van het aantal coronabesmettingen, van 1.891 naar 3.417. Tot dusver kwamen bijna honderd Brazilianen om het leven. Het merendeel van de inwoners lijkt achter de maatregelen van de regionale besturen te staan: in opiniepeilingen neemt de populariteit van Bolsonaro sterk af.