De Verenigde Staten tellen meer dan 100.000 bevestigde coronapatiënten, blijkt uit cijfers van de prestigieuze Johns Hopkins University en een peiling van persbureau Reuters. Amerikaanse gezondheidsautoriteiten publiceren zaterdag het officiële aantal ziektegevallen.

Een op de zes coronapatiënten bevindt zich in de VS: wereldwijd zijn nu ongeveer 600.000 mensen besmet geraakt. 27.000 patiënten overleden aan COVID-19, van wie bijna 1.600 in de VS.

Vrijdag zouden er zeker 15.000 besmette Amerikanen bij zijn gekomen; een kleine daling ten opzichte van donderdag, toen het om 16.000 nieuwe patiënten ging.

De VS heeft het moeilijk met de bestrijding van het coronavirus. Medici doen al langer hun beklag over een tekort aan mondkapjes en beademingsmachines en veel Amerikanen kunnen door een gebrek aan testcapaciteit niet te weten komen of zij besmet zijn. Dat president Donald Trump de ernst van de crisis wekenlang ontkende, hielp bovendien niet mee in de voorbereiding erop.

Trump activeerde vrijdag een wet uit 1950 die hem van meer middelen voorziet: de Defense Production Act. Daarmee kan hij bedrijven bevelen om hun productie aan te passen, wat Trump vrijdag deed bij autoconcern General Motors (GM), dat beademingsmachines gaat creëren.

'Komende drie maanden 100.000 nieuwe beademingsmachines'

De president wil in de komende drie maanden ongeveer 100.000 beademingsmachines produceren. Dokters in heel het land riepen hem daartoe op nadat zij coronapatiënten in de afgelopen maand moesten behandelden terwijl ze met een gebrek aan medische hulpmiddelen kampten.

In de staat New York, waar bijna de helft van alle ziektegevallen is vastgesteld, zouden dokters beschermende kleding hebben gekocht op de zwarte markt, schrijft persbureau Reuters. Ziekenhuizen zouden duizenden dollars hebben neergeteld om hun personeel tegen het virus te beschermen.

