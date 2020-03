80 procent van alle Nederlandse coronapatiënten die op de intensive care worden behandeld heeft overgewicht. Dat vertelde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vrijdag in het televisieprogramma Jinek.

Volgens Gommers en Peter van der Voort, hoofd intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is er "blijkbaar" een verband tussen overgewicht en COVID-19-klachten, al kan dat nog niet met zekerheid worden gezegd.

Het valt Van der Voort op hoeveel personen met overgewicht ademhalingsproblemen krijgen na besmetting met het coronavirus. Gommers vermoedt dat dat te maken heeft met hun "zware borstkas, waardoor je al moeilijker kan ademen".

Soortgelijke berichten zouden ook vanuit China zijn binnengekomen.

'Kritische grens op de ic wordt zondag bereikt'

De deskundigen herhaalden bij Jinek dat hoogstwaarschijnlijk zondag de kritische grens op de intensive care bereikt wordt. "De stijging van honderd nieuwe patiënten per dag lijkt nog niet af te nemen." Momenteel liggen er bijna 900 coronapatiënten op de intensive care.

Daarmee dreigt een probleem binnen Nederland: het aantal bedden zou pas op 1 april worden uitgebreid van 1.150 naar 1.600. Eind mei zouden er 2.200 bedden nodig zijn.

Behalve het mogelijke beddentekort vreest het NVIC ook voor een tekort aan beademingsmachines. "De kans bestaat dat wij te laat kunnen beschikken over de nieuw bestelde exemplaren", aldus Gommers. Het eerder geopperde idee om twee patiënten op één beademingsmachine aan te sluiten, geeft hij weinig kans van slagen. "Zij moeten dezelfde longaandoening hebben. Machines moeten geoptimaliseerd worden. Dit zou echt de laatste optie moeten zijn."

Van der Voort waarschuwt juist voor een tekort aan personeel. "We zitten al jarenlang krap in de verpleegkundigen. Nu wordt die krapte duidelijk."

Duitsland kan patiënten overnemen

Duitsland zou hulp kunnen bieden. De oosterburen hebben voldoende lege ic-bedden en er worden gesprekken gevoerd over het overdragen van patiënten, bevestigde Gommers in de talkshow.

In het ergste geval zal straks gekozen moeten worden welke patiënten aan de beademingsapparatuur worden gelegd, aldus het hoofd van de NVIC. "Dat zijn taferelen die alleen in oorlogen plaatsvinden. Het is niet duidelijk hoe we die beslissingen zouden moeten nemen."

