Op het cruiseschip Zaandam van de Holland America Line (HAL), dat zich momenteel voor de kust van Panama bevindt, is het coronavirus aangetroffen. Vier passagiers zijn overleden. Dat schrijft de cruise-organisatie vrijdag in een verklaring.

De Zaandam was bezig met een cruise langs de kust van Zuid-Amerika en is op 7 maart vertrokken vanuit Buenos Aires in Argentinië. De bedoeling was om op 21 maart aan te meren in Chili, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is niemand sinds 14 maart van boord gegaan.

Op het schip bevinden zich 1.242 passagiers en 568 bemanningsleden. 53 passagiers en 85 bemanningsleden hebben zich inmiddels gemeld met griepachtige verschijnselen. Deze personen zijn allemaal in zelfisolatie in hun cabine geplaatst. Bij het testen op een aantal passagiers bleek donderdag dat twee van hen het COVID-19-virus hebben. Het is niet bekend of de vier overleden passagiers, die op leeftijd waren, zijn gestorven aan de gevolgen van het virus.

Gezonde passagiers overgeplaatst naar cruiseschip Rotterdam

De Zaandam ligt momenteel voor de kust van Panama. De HAL heeft het plan opgevat om vrijdag te beginnen met het overzetten van gezonde passagiers naar zusterschip Rotterdam, dat daar ook ligt.

De prioriteit wordt gegeven aan passagiers boven de zeventig jaar. Voor de transfer zal elke passagier een medische screening ondergaan. Passagiers die op de Zaandam al in isolatie zitten, blijven op dat schip. Eenmaal aangekomen op de Rotterdam dienen alle passagiers ook in hun cabine te blijven.

De HAL is bezig met de autoriteiten van Panama en de Verenigde Staten om beide schepen na de transfer door het Panamakanaal te laten varen naar de haven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida.

