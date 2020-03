In Italië zijn de afgelopen 24 uur 919 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Nog nooit sinds de uitbraak van het virus zijn er in Italië op één dag zo veel mensen om het leven gekomen.

Het totaal aantal dodelijke slachtoffers in Italië door de gevolgen van het COVID-19-virus komt hiermee op 9.134 personen.

Ook zijn er vrijdag bijna 6.000 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, waardoor in Italië 86.498 mensen besmet zijn. Daarmee heeft Italië China ingehaald met het totaal aantal bevestigde besmettingen. Donderdag telde Italië al meer doden dan China.

Het gros van de doden van vrijdag, bijna vijfhonderd, is gevallen in de regio Lombardije, het epicentrum van de corona-uitbraak in Europa.

Het sterftecijfer in Italië is met 919 personen op één dag nog nooit zo hoog geweest. Donderdag vielen er 712 doden, woensdag 683 en dinsdag 743.

In Italië wordt gevreesd dat er een nieuwe corona-uitbraak gaat plaatsvinden, maar dan in het zuiden van het land. Het noorden, voornamelijk de regio Lombardije, werd zwaar getroffen door het coronavirus, maar daar lijkt de verspreiding nu af te remmen. In het zuiden van het land is echter een scherpe stijging in het aantal bevestigde besmettingen te zien.

