Farmaceut Roche heeft vrijdag alsnog het recept van de vloeistof lysisbuffer, een belangrijk onderdeel van de coronatest, gedeeld met de Nederlandse overheid. Dat bevestigt een woordvoerder van Roche tegenover NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws.

"Roche begrijpt de enorme vraag naar COVID-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen", aldus de farmaceut, die deze week onder vuur kwam te liggen naar aanleiding van een artikel van Follow the Money.

Daarin stond dat de monopoliepositie van het bedrijf in Nederland de reden zou zijn dat er een tekort aan coronatesten in Nederland is. De labs in ons land zijn afhankelijk van Roche en zonder de zogenoemde lysisbuffer zou de apparatuur van Roche niet werken

Een algemeen recept voor het middel waarmee een cel uit elkaar kan worden gehaald om te zien of iemand besmet is met het coronavirus, zou dus niet werken.

Roche onderdeel van nieuwe taskforce

De farmaceut liet vrijdag weten in gesprek te zijn met de Nederlandse overheid en onderdeel te zijn van de nieuw opgerichte taskforce Diagnostiek onder leiding van de nieuw aangestelde coronagezant Feike Sijbesma, voormalig topman van chemiebedrijf DSM.

Uit dat overleg is de stap voortgekomen om de samenstelling en receptuur van de vloeistof te delen. Volgens de woordvoerder is er op dit moment geen tekort aan het middel, maar dit zou in de toekomst door de vraag kunnen veranderen.

"De vraag is nu welke partijen er zijn die de vloeistof op een veilige en betrouwbare manier kunnen maken", aldus de woordvoerder. "Daarmee kan een stap worden gezet om de testcapaciteit te vergroten."

