Het coronavirus houdt Nederland in haar greep sinds de eerste bevestigde besmetting in februari. Sindsdien zijn vele maatregelen aangekondigd en ook honderden personen overleden. Een overzicht van de grootste gebeurtenissen tot dusver.

27 februari: Eerste besmetting geconstateerd

Een 56-jarige inwoner van Loon op Zand wordt als eerste positief getest op het coronavirus. Na deze man blijken steeds meer mensen besmet.

6 maart: Eerste coronapatiënt overlijdt

Een Hoeksche Waarder (86) overlijdt als eerste aan COVID-19. Er zijn dan in totaal 128 patiënten. Bijna iedereen is in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten.

6 maart: Speciale maatregelen voor Noord-Brabant

Brabanders wordt verzocht bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. De meeste coronapatiënten wonen in Noord-Brabant en van relatief veel Brabanders is de bron van besmetting onbekend.

9 maart: Nederland stopt met handen schudden

Premier Mark Rutte kondigt aan dat handen schudden tijdelijk tot het verleden behoort. "U kunt voet zoenen of ellebogen stoten, wat u ook wilt", zegt hij. "Maar we stoppen met handen schudden."

12 maart: Evenementen afgelast en oproep tot thuiswerken

Er komen landelijke maatregelen die gelden tot 31 maart: evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast, mensen moeten thuiswerken indien mogelijk en wie koorts of luchtwegklachten heeft, moet binnenblijven.

15 maart: Scholen gaan sluiten, ook deel horeca dicht

De maatregelen worden verlengd tot en met 6 april. Daarnaast gaan de scholen en de kinderopvang sluiten, maar niet voor kinderen van ouders met vitale groepen. Ook moeten onder meer eet- en drinkgelegenheden, sportclubs en coffeeshops dicht. Afhalen blijft mogelijk.

16 maart: Zorgen over intensive cares

Het aantal besmettingen stijgt naar 1.413. Steeds meer patiënten liggen op de intensive care (ic), waardoor er zorgen zijn over de capaciteit. Het kabinet meldt dat het aantal ic-bedden van 1.150 kan worden uitgebreid naar 1.500 en mogelijk zelfs naar 2.000. Op dezelfde dag houdt Rutte een speciale toespraak.

De belangrijkste momenten uit de toespraak van Rutte

17 maart: Noodpakker voor bedrijven en zzp'ers

Er komt een noodpakket om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Zowel werkgevers als zzp'ers kunnen aanspraak maken op financiële hulp.

19 maart: Minister Bruins stapt op na onwelwording

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) stapt op na een onwelwording door oververmoeidheid. Hij wordt opgevolgd door PvdA'er Martin van Rijn, maar het coronadossier blijft liggen bij minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

20 maart: Testbeleid wordt opnieuw aangescherpt

Het testbeleid wordt opnieuw aangescherpt vanwege een tekort aan tests. Nu worden vooral personen die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners getest. Acht dagen eerder kwamen alleen kwetsbaren met ernstige klachten nog in aanmerking.

Drukte op de boulevard van Scheveningen. (Foto: Pro Shots)

22 maart: NL-Alert over houden van afstand

Er wordt een NL-Alert verstuurd met het verzoek 1,5 meter afstand van anderen te blijven houden en thuis te blijven bij ziekte of verkoudheid. Een dag eerder was het op meerdere plekken ondanks de coronamaatregelen druk.

23 maart: Extra maatregelen tegen coronavirus

Alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni worden verboden, meldt het kabinet. Daarnaast krijgen gemeenten de bevoegdheid om drukke plekken en winkels te sluiten. Bij een overtreding van deze of een van de bestaande maatregelen kan een boete volgen.

26 maart: Groepsvorming op straat niet toegestaan

De veiligheidsregio's komen met een noodverordening waarin staat dat groepsvorming is verboden tenzij de personen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er gelden uitzonderingen voor huishoudens en kinderen tot twaalf jaar. Het kabinet kondigde deze maatregel al op 23 maart aan.

