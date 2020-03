Nederlanders lijken massaal met schrale handen te kampen als gevolg van het vaker wassen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Grote winkels en producenten van handcrème zagen de vraag de afgelopen twee weken namelijk in een fors tempo toenemen, blijkt vrijdag uit een rondgang van NU.nl langs grote ketens die handcrème produceren en distribueren in Nederland.

Drogisterijgigant Etos en Alliance Healthcare, een farmaceutische groothandel die onder meer levert aan Boots en Alphega Apotheken, zien allebei een opvallende stijging in de verkoop van handcrème. De bedrijven doen geen mededelingen over exacte verkoopaantallen, maar stellen wel dat de winkels voldoende voorraad hebben om aan de grote vraag te voldoen.

De run volgt op een oproep van het Huidfonds. De organisatie deed afgelopen weekend een oproep aan Nederlanders om de huid van de handen goed te blijven onderhouden. Van veel wassen worden handen droog en raakt de huid beschadigd, wat juist tot minder bescherming tegen bacteriën en schimmels leidt.

Alliance levert aan zowel ziekenhuizen als openbare apotheken. "We zien in heel Europa een enorme vraag naar handcrème", stelt woordvoerder Wilko Thijssen. "Maar ook naar andere producten die met het coronavirus te maken hebben: van neusspray tot lippenbalsem, van zakdoekjes tot thermometers." Hij constateert online ook een grote toename van het gebruik van de zoekterm 'handcrème'.

Ook het cosmetische bedrijf Herôme in Almere draait deze week overuren. De grootste Nederlandse producent van handproducten had de handen al vol aan de productie van duizenden liters handgel. Nu is ook de vraag naar handcrème inmiddels opvallend toegenomen. "We hebben inmiddels het maken van alle andere producten op een heel laag pitje gezet", stelt een woordvoerder.

Ook zorginstellingen kampen met tekorten aan handcrème

De productie van handgel is de afgelopen weken vertienvoudigd tot 20.000 liter per maand. Maar ook de extra productie van handcrème loopt inmiddels in de "vele duizenden kilo's". De fabrieken in Almere, Zwitserland en Polen draaien overuren. "De vraag komt niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa", aldus Van Roemburg. "Want in alle landen kampt men natuurlijk met dit probleem."

Het bedrijf wordt naar eigen zeggen de laatste dagen ook veel benaderd door zorginstellingen die een schrijnend tekort aan handcrème hebben. De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) waarschuwde afgelopen week dat mensen vooral niet thuis hun eigen handgels en handcrèmes moeten gaan maken.

