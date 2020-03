Russische vliegtuigen en vrachtwagens vol hulpgoederen arriveerden deze week in Italië. Zo levert het Kremlin een bijdrage aan de Italiaanse strijd tegen het coronavirus. De Italianen kunnen de hulp goed gebruiken, maar kan Rusland de hulpgoederen niet beter zelf gebruiken?

In Italië is alle hulp hard nodig. Het land is ontzettend hard getroffen door het coronavirus. Vrijdag telde het land 80.589 bevestigde besmettingen. Met 8.215 doden is Italië het land met de meeste bezweken slachtoffers.

De politieke banden tussen Italië en Rusland gaan verder terug dan deze week. Russisch gas is van groot belang voor Italiaanse energiecentrales en de regering in Rome heeft de EU vaak gevraagd om verlichting van sancties tegen Rusland.

Italië weerspreekt echter dat de hulp een politiek tintje heeft. "Dit is geen geopolitiek", aldus de Italiaanse buitenlandminister Luigi Di Maio. "Er is een land dat hulp nodig heeft en een land dat hulp biedt. Dit is geen kwestie van Koude Oorlog, maar van realiteit."

Konvooi versierd met boodschap

Zeker vijftien Russische vliegtuigen landden deze week op Italiaanse vliegvelden. Gevuld met artsen en medische hulpmiddelen. Rusland heeft ook video's gedeeld van vrachtwagens die op weg zijn naar Bergamo, het epicentrum van de Italiaanse coronacrisis. 'From Russia with Love', luidt de boodschap van het konvooi, dat versierd is met hartvormige stickers met de nationale kleuren van beide landen.

Het is niet alleen Rusland dat hulp naar Italië stuurt. Ook China en Cuba brengen vrachten met medische hulpgoederen. Zondag arriveerde een team van Cubaanse artsen in Lombardije, de zwaarst getroffen Italiaanse regio. Eerder in de maand stuurde China hulp.

Het is een sterk contrast met de hulp die de Italianen ontvangen van de NAVO en de EU. Europese landen zien dat de leveringen van gezichtsmaskers vertragen en sluiten grenzen met buurlanden. In Italië heerst het beeld dat landen als Duitsland en Nederland weinig bereid zijn tot hulp. Een NAVO-diplomaat erkent tegenover Reuters dat Italië meer steun krijgt van Rusland dan van de NAVO. "Het is een groot succes voor Poetin."

'Hulp zonder voorwaarden'

Rusland heeft sinds de annexatie van de Krim in 2014 te maken met EU-sancties. De 27 lidstaten moeten iedere zes maanden instemmen met het verlengen van de maatregelen die de Russische banken, financiën en energiesector hard raken.

De vraag of Rusland iets van Italië terug verwacht, zoals het opheffen van de sancties, doet het Kremlin af als absurd. "We hebben het niet over voorwaarden", zei een woordvoerder. "Italië heeft veel hulp nodig en Rusland doet wat het kan om te helpen."

Poetin (in het geel) op bezoek bij patiënten. (Foto: Pro Shots)

'Vaker Russische stuntjes'

"De Russische politiek is erop gericht om Europa uit elkaar te spelen en misschien is dit een makkelijke manier om daar aan bij te dragen", zegt Rusland-historicus Nicolaas Kraft van Ermel van de Rijksuniversiteit Groningen. "Het is natuurlijk speculeren, maar Rusland hoopt waarschijnlijk dat Italië nu in de toekomst binnen de EU een gunstiger geluid over Rusland laat horen."

Kraft van Ermel zegt dat Rusland vaker dit soort "stuntjes" uithaalt. Dan wordt ergens hulp verleend en dat vervolgens demonstratief getoond. "Daarnaast speelt er een tweede aspect. Rusland wil graag meetellen op het wereldtoneel en doen alsof het een wereldmacht is. In werkelijkheid is Rusland een middelgrote wereldmacht. Op deze manier doen ze net alsof ze een echte wereldmacht zijn."

Aantal besmettingen in Rusland stijgt

Hoewel Rusland goederen naar Italië stuurt, ziet het land het aantal coronabesmettingen deze week groeien. Vrijdag staat de teller op 1.036 bevestigde besmettingen, maar het is onduidelijk hoe ver het virus zich inmiddels heeft verspreid in het land. Vooral Moskou lijkt getroffen. Deze week heeft Poetin maatregelen getroffen om verspreiding in te dammen. Zo is komende week geen werkweek en blijven de winkels en horeca in Moskou gesloten. Poetin zei te hopen dat het coronavirus door de maatregelen in twee tot drie maanden is verslagen.

"Lang heeft Rusland gedaan alsof er geen coronaprobleem was, al werden er al wel wat reisbeperkingen opgelegd die niet-Russen troffen", legt Kraft van Ermel uit. "De cijfers zijn dermate laag dat ik me afvraag of ze kloppen. Inmiddels zijn ze er wel mee bezig, zo was Poetin was deze week in een beschermend pak op ziekenbezoek bij coronapatiënten."

