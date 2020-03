Een kat in België is door zijn eigenaar aangestoken met het coronavirus, laten de Belgische autoriteiten vrijdag weten tijdens een persconferentie. Het is voor het eerst dat een besmetting bij een kat is vastgesteld.

Een week nadat de eigenaar COVID-19-symptomen ontwikkelde, kreeg de kat ook ziekteverschijnselen. Het huisdier kreeg last van diarree, braken en ademhalingsproblemen.

Medewerkers van de Faculteit Dierengeneeskunde in Luik hebben het dier onderzocht en vonden het virus terug in uitwerpselen van de kat.

Viroloog Steven Van Gucht van de Nationale Veiligheidsraad stelt dat het om een "alleenstaand geval" gaat en dat er geen indicaties zijn dat dit vaker voorkomt. Hij benadrukt dat de kat door de eigenaar is aangestoken en dat dit niet betekent dat het virus van dier op mens overgaat. "We achten het risico voor mensen zeer klein."

Het Belgische Federaal Voedselagentschap heeft wel adviezen op de website gezet over hoe huisdieren beschermd kunnen worden wanneer je met het coronavirus geïnfecteerd raakt.

