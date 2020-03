Ruim vijfduizend Europese artsen roepen de Europese Unie op het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zo snel mogelijk te evacueren. Als het coronavirus daar uitbreekt, zijn de gevolgen volgens hen niet te overzien.

Het aantal artsen dat de petitie #SOSMoria ondertekende, vervijfvoudigde in de afgelopen week. De omstandigheden in het overvolle kamp zijn al jaren buitengewoon slecht. Een uitbraak van het COVID-19-virus zou volgens de artsen catastrofale gevolgen hebben.

Artsen roepen EU-landen op zich aan de Turkijedeal te houden. Daarin werd vier jaar geleden afgesproken dat elk land vluchtelingen uit Griekenland en Turkije zou opnemen, maar dat is nauwelijks gebeurd. Verspreiding van de vluchtelingen over het vasteland in Griekenland is volgens de artsen geen oplossing, omdat de kampen ook daar vol zitten.

"Als Europa nu wegkijkt, kan deze situatie ontaarden in een medische ramp, en die kan een fatale uitwerking hebben op de normen en waarden van de gezondheidszorg in Europa", stellen de artsen in een verklaring.

In het kamp zijn nog geen coronagevallen vastgesteld. Wel zijn inmiddels vier bewoners van het eiland Lesbos besmet met het virus. Hulporganisaties maken zich ernstige zorgen over het uitblijven van een noodplan voor het geval dat het coronavirus in het kamp uitbreekt.

Onmogelijk om WHO-richtlijnen op te volgen

Peter Casaer werkt voor Artsen zonder Grenzen en zit momenteel in Moria. De organisatie heeft na lang wachten eindelijk beschermende middelen als mondkapjes en pakken binnengekregen en bereidt zich nu voor op een mogelijke uitbraak.

"We houden ons hart vast", zegt Casaer. "De zo'n 24.000 kampbewoners delen in sommige gebieden één kraan per 1.300 mensen, één wc per 160 en één douche per 240 personen. Gezinnen zitten in tentjes of zijn alleen van elkaar gescheiden door een stuk plastic."

In het gebied rondom het kamp, de zogenaamde 'Olive Grove', bevinden zich vluchtelingen en migranten die niet in het kamp passen. Daar zijn de omstandigheden nog slechter, en er zijn geen toiletten in de ruime omtrek, zegt Casaer. Voor kampbewoners is het onmogelijk om zich aan de WHO-richtlijnen wat betreft social distancing en handen wassen te houden.

Nog geen kampbewoners getest

In het kamp zelf wordt niet getest op het coronavirus, maar wel gescreend, zegt Casaer. Verdachte gevallen worden dan doorgestuurd naar het lokale ziekenhuis, dat monsters opstuurt naar Athene. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, omdat het grootste deel van de kampbewoners ziekteverschijnselen vertoont. Dat komt onder meer doordat het 's nachts nog steeds erg koud is op het eiland en veel bewoners in slechte gezondheid verkeren.

"Stel dat wij alle mensen met symptomen zouden doorverwijzen, dan stort het systeem in," zegt Casaer. "En dan hebben we het niet eens over een bevestigd geval. Wij vragen al jaren om het kamp te evacueren, omdat het gezien de mentale en medische gezondheid een tijdbom is die kan ontploffen, waar elke mogelijke epidemie vrij spel kan hebben".

