De Britse premier Boris Johnson meldt vrijdag dat hij besmet is met het coronavirus. Hij heeft sinds donderdag milde ziekteverschijnselen.

De 55-jarige premier zal zijn werkzaamheden voortzetten, maar verblijft vanwege de besmetting in thuisisolatie. Hij was dinsdag nog in het parlement voor een wekelijkse vragensessie. Op dat moment vertoonde hij nog geen symptomen.

Johnson werd in zijn ambtswoning getest op het coronavirus vanwege een verhoogde lichaamstemperatuur en hoestklachten, vertelt hij in een video op Twitter. Daarin benadrukt hij het belang van thuisblijven. "Bescherm het gezondheidsstelsel en red levens."

In het Verenigd Koninkrijk zijn officieel in totaal 11.658 personen besmet met het coronavirus. Ook de Britse kroonprins Charles (71) is positief getest. Hij heeft milde symptomen en verblijft in thuisisolatie. In het Verenigd Koninkrijk zijn 578 coronapatiënten overleden.

Deze week zijn door de Britse autoriteiten extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Uit nieuwe modellen blijkt namelijk dat mogelijk een kwart miljoen inwoners aan COVID-19 kan sterven. Sinds dinsdag is het niet toegestaan voor de bevolking om voor niet-noodzakelijke zaken het huis verlaten.

132 Video Boris Johnson: 'Ik heb milde klachten van het coronavirus'

