Nog eens 112 personen in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag in de dagelijkse update. Dit is tot nu toe verreweg het grootste aantal gemelde overleden coronapatiënten in één dag. Ziekenhuizen kregen er 349 nieuwe COVID-19-patiënten bij.

In totaal zijn in Nederland 546 coronapatiënten overleden. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 1.172 tot 8.603.

Op donderdag kregen ziekenhuizen er 315 nieuwe patiënten bij en werden 78 sterfgevallen gemeld. Woensdag meldde het RIVM 341 nieuwe ziekenhuisopnames en 80 doden. Nog niet eerder werden er in 24 uur tijd zoveel sterfgevallen gemeld als nu met 112 overleden coronapatiënten. Daarvoor was tachtig sterfgevallen nog het grootste aantal.

Elke dag wordt een update gegeven van de laatste 24 uur. Dit betekent niet dat er bijvoorbeeld van woensdag op donderdag 78 mensen zijn overleden. Sommige sterfgevallen worden namelijk niet op dezelfde dag geregistreerd.

RIVM: Over aantal dagen conclusie maatregelen

Volgens het RIVM hebben de genomen maatregelen mogelijk al invloed op het aantal overledenen en het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt, aangezien die aantallen "minder snel toenemen dan je zonder maatregelen zou verwachten". "Als deze lijn zich doorzet, dan kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen - afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen - werken."

Het werkelijke aantal besmettingen met het COVID-19-virus ligt overigens hoger. Door de beperkte testcapaciteit kan niet iedereen getest worden. Met name patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zorgverleners worden getest.

92 Video Dit doet het coronavirus met je longen

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.