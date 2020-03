Het Europese politieagentschap Europol waarschuwt voor criminelen die zich snel hebben aangepast aan de coronacrisis en er misbruik van maken. Zo is er sprake van een toename van de hoeveelheid meldingen over fraude en cybercriminaliteit.

In een vrijdag verschenen rapport van Europol staat onder meer dat cybercriminelen phishingmails sturen naar mensen die naar informatie zoeken en dat ze op de angst van die mensen inspelen.

Zo waarschuwde de Rabobank eerder deze maand voor een phishingbericht over een zogenaamde "antibacteriële betaalpas". In die neppe e-mail worden ontvangers gevraagd om op een link te klikken om die bankpas aan te vragen, maar in werkelijkheid probeert de verzender gegevens van Rabobank-klanten buit te maken.

Daarnaast proberen personen in sommige landen misbruik te maken van de kwetsbare positie van kinderen die nu in isolatie zitten vanwege de COVID-19-pandemie.

Criminelen maken misbruik van vraag naar materialen

Europol ziet ook een stijging van het aantal fraudezaken dat te maken heeft met de vraag naar materialen als mondkapjes en handgel. Als voorbeeld haalt Europol een investering van 6,6 miljoen euro in nooit geleverde handgel en mondkapjes aan.

De invloed van de coronacrisis op de drugscriminaliteit is volgens Europol nog lastig in te schatten, maar de internationale politie-eenheid zegt dat het van belang is die te blijven monitoren. Een tekort aan chemicaliën voor de productie van drugs zou kunnen leiden tot geweld tussen criminelen die deze stoffen in handen willen krijgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.