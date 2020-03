Experts van diverse veiligheidsdiensten waarschuwden al in 2016 dat een tekort aan bedden op de intensivecareafdelingen (ic's) tijdens een pandemie tot een groot probleem zou kunnen leiden, blijkt uit onderzoek waar NRC vrijdag over bericht.

Het ging om een analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onderzoeksinstituut TNO en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan meewerkten. De politiek heeft weinig met het advies gedaan.

De Nationale Veiligheidsstrategie die in 2019 werd gepubliceerd, was mede gebaseerd op deze analyses. Hierin stond onder meer dat "het risico op een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie reëel blijft".

Nu het aantal coronapatiënten snel stijgt, is het dreigende tekort aan ic-bedden een probleem. In Noord-Brabant, de Nederlandse provincie die de meeste besmettingen telt, is het aantal bedden al niet meer toereikend. Daarom zijn honderden patiënten naar andere ziekenhuizen elders in het land gebracht.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde donderdag in de Tweede Kamer dat er volgende week zestienhonderd bedden op de intensivecareafdelingen beschikbaar zullen zijn. De piek van het aantal coronapatiënten dat op de ic behandeld moet worden, wordt volgens het RIVM eind mei verwacht.

