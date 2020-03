Op het Erasmus MC wordt onderzoek gedaan naar hoe mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus weerstand opbouwen. De belangrijkste vraag is wat er gebeurt bij mensen die amper ziek worden van het coronavirus.

Ben je beschermd tegen het coronavirus als je één keer besmet bent geweest? Bij het Erasmus MC proberen ze een antwoord te vinden op deze vraag en wordt onderzocht hoe de immuniteitsopbouw bij het coronavirus precies in zijn werk gaat. NU.nl sprak hierover met hoogleraar virologie Marion Koopmans.

Hoe test je of iemand beschermd is tegen het coronavirus?

"De eerste stap in het onderzoek was het ontwikkelen van goede testen waarmee antistoffen tegen het coronavirus kunnen worden opgespoord. Antistoffen worden door het lichaam geproduceerd als reactie op lichaamsvreemde stoffen, zoals virussen en bacteriën.

"Zogenaamde 'neutraliserende antistoffen' zorgen ervoor dat je beschermd bent tegen virussen waar je eerder mee in aanraking bent gekomen. Deze antistoffen, die ook kunnen worden aangemaakt als reactie op het coronavirus, kunnen we nu opsporen."

Is bekend of iedereen die COVID-19 had daarna beschermd is?

"We hebben deze testen eerst gebruikt voor onderzoek naar patiënten die in het ziekenhuis zijn beland vanwege de gevolgen van het coronavirus. Deze mensen hadden ernstige klachten. Bij hen zien we, zoals verwacht, dat het immuunsysteem over het algemeen stevig reageert op de besmetting en dat ze dus beschermd zijn tegen een tweede infectie."

"We willen nu vooral weten of mensen die alleen lichte klachten hebben door het coronavirus ook consequent antistoffen aanmaken. Dit testen we nu bij zorgpersoneel, dat bij lichte klachten toch al wordt getest op het coronavirus."

Hoe lang ben je waarschijnlijk beschermd tegen het coronavirus?

"We weten van andere luchtweginfecties dat antistoffen ervoor zorgen dat je langere tijd beschermd bent tegen een nieuwe infectie door hetzelfde virus. Maar, dat het mogelijk is dat je bijvoorbeeld na een jaar of jaren wel weer ziek wordt. De klachten zijn dan over het algemeen wel milder."

Wanneer worden de resultaten van het onderzoek bekend?

"De resultaten van het onderzoek bij mensen met lichte klachten zijn er niet direct. Een belangrijke reden hiervoor is dat er twee bloedtesten moeten worden afgenomen. Eén op het moment dat iemand klachten heeft en één drie weken later.

"We zien dat, zeker bij lichte klachten, het aanmaken van antistoffen best lang duurt. Na drie weken hoop je bij iedereen wel wat te kunnen zien. Het zal om deze reden waarschijnlijk ook nog enkele weken duren voordat er nieuwe resultaten worden gepubliceerd."

Wat betekent dit onderzoek in de strijd tegen het coronavirus?

"Ons onderzoek kan uiteindelijk gaan meehelpen bij het beantwoorden van de vraag hoeveel mensen een coronavirusinfectie hebben doorgemaakt. Als we zien dat ook mensen met lichte klachten consequent antistoffen aanmaken, kunnen we bijvoorbeeld een grootschalig bevolkingsonderzoek uitvoeren om te bepalen welk percentage van de bevolking het coronavirus heeft gehad. Dit kan ervoor zorgen dat je beter geïnformeerd maatregelen tegen het coronavirus kan nemen of juist kan loslaten."

