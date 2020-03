Wintersporters die half maart in Tirol geweest zijn, moeten volgens de lokale autoriteiten zeer alert zijn op symptomen die doen denken aan het coronavirus. Meerdere vakantiegangers zijn de afgelopen week positief getest en mogelijk zijn meer mensen in het wintersportgebied besmet geraakt.

Tussen 13 en 16 maart zijn er meerdere groepen uit Nederland, Zweden en Ierland in de Oostenrijkse plaatsen Axams en Götzens geweest. De autoriteiten publiceerden daarom een lijst van hotels. Mensen die daar hebben overnacht, moeten alert zijn.

Het virus heeft een incubatietijd van maximaal twee weken. Mochten wintersporters in de genoemde periode besmet zijn geraakt, dan krijgen ze naar verwachting deze week klachten.

De autoriteiten hebben een alarmlijn in het leven geroepen voor mensen die bang zijn dat zij tijdens de wintersport besmet zijn geraakt.

In Tirol zijn vanwege besmettingen met het coronavirus meerdere gebieden in quarantaine geplaatst. Honderden gevallen zijn te herleiden tot een après-skibar in Ischgl. Een barman bleek het coronavirus te hebben en heeft vermoedelijk gasten besmet.

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.