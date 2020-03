De Verenigde Staten is sinds donderdag het land met de meeste bevestigde coronabesmettingen. Bijna de helft van alle gevallen zijn waargenomen in de staat en stad New York, waar het virus in korte tijd ongeveer 35.000 personen infecteerde. De eens door toeristen overlopen miljoenenstad heeft nu een uitgestorven karakter, vertellen inwoners in gesprek met NU.nl.

Massa's mensen zijn de metropool ontvlucht. Toeristen zijn nergens te bekennen en toeristische trekpleisters als Times Square liggen er verlaten bij. De enige drukke plaatsen zijn de supermarkten, die door stratenlange of zelfs kilometerslange rijen van verre gespot kunnen worden, vertelt zangeres en ondernemer Traciana Graves.

Één uur voordat de winkels openen zouden mensen zich al opstellen, "met gelukkig voldoende ruimte tussen elkaar", aldus Graves. Supermarkten zouden inmiddels nog maar vijftig personen tegelijk toelaten, inclusief personeel, als maatregel tegen de drukte.

De in de wijk Harlem geboren New Yorker zag de afgelopen dagen vermogensverschillen in de stad pijnlijk blootgelegd worden. "Alleen zij die over voldoende financiële middelen beschikken, thuis kunnen werken en een ziekteverzekering hebben, maken het goed. In Harlem leven er echter ook veel mensen van een andere inkomstenklasse."

Graves maakt zich met name zorgen over de toekomst. "Onze regering vertelt dat de huidige situatie, met zelfquarantaine, achttien maanden lang kan duren. Moeten we die tijd op deze manier doorkomen?"

Traciana Graves (eigen foto)

Politieauto's patrouilleren bij rijen voor supermarkten

Het leven in New York is sinds de uitbraak drastisch veranderd, oordeelt zij. Juan Alvaro López beaamt dat. "Er rijden politieauto's rond die patrouilleren bij enorme rijen voor de supermarkt. Via megafoons worden mensen constant gevraagd afstand te houden. Bizar."

Zelf heeft López ook de auto gepakt, "omdat ik voor de verandering eens door de stad kan rijden: straten zijn toch leeg." Hij noemt het gebrek aan toeristen en de lege straten met aan weerszijden torenhoge, maar gesloten gebouwen "surrealistisch".

López vertelt dat de paniekerige houding van de overgebleven New Yorkers zorgt voor onrust, omdat het aanstekelijk werkt op andere inwoners. "Mensen lachen niet meer, vechten om toiletpapier en roepen dat iedereen zal sterven. Dergelijke taferelen verwacht ik normaliter alleen in mijn thuisland, Venezuela."

Juan Alavaro López (eigen foto)

'Onwetende Trump draagt bij aan precaire situatie'

Volgens hem heeft de houding van de Amerikaanse president Donald Trump bijgedragen aan de huidige precaire situatie. "Dit krijg je als je president wekenlang het virus ontkent, hoewel er wereldwijd duizenden mensen doodgaan." Ook Graves klinkt kritisch over de handelingswijze van de Amerikaanse regering. "Trump heeft onwetendheid tot een kunst verheven. Nu zegt hij, terwijl de crisis nog niet eens onder controle is, dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk moeten."

Beiden zijn het erover eens dat de Verenigde Staten niet klaar waren om het virus te bestrijden. Graves: "Het meest irritante is het gebrek aan testcapaciteit. Ik ben mogelijk besmet, maar hoe moet ik erachter komen?"

Dan is er nog de financiële impact die het coronavirus kan achterlaten in de VS, niet alleen op het bedrijfsleven maar ook op de persoonlijke situatie van Amerikanen. Zowel López als Graves klinkt huiverig op de vraag of landgenoten een eventuele ziekenhuisopname of verlies aan inkomen kunnen opvangen. "Lang niet iedereen is hiervoor verzekerd. Ik weet niet hoe ze dat gaan betalen."

Graves probeert niet te lang stil te staan bij de uitbraak van het coronavirus in haar stad. "Veel inwoners zijn vertrokken, maar we zijn nog met velen over. We leven alleen iets anders: een wandeling van twintig minuten wordt nu als een uitzonderlijke prestatie gezien."

