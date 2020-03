De Verenigde Staten is sinds donderdag het land met de meeste bevestigde besmettingsgevallen van het coronavirus.

Volgens de cijfers van de prestigieuze Johns Hopkins University zijn er officieel 82.404 Amerikanen besmet geraakt met het virus sinds de uitbraak.

De VS gaat daarmee China voorbij als land met het hoogste besmettingscijfer. In China, het land waar de virusuitbraak eind november begon, staat het aantal besmettingen donderdag op 81.782.

Het aantal besmettingen in de VS nam vooral de afgelopen dagen explosief toe. In een week tijd zijn er ruim 55.000 besmettingen bijgekomen, waarvan ruim 14.000 in het afgelopen etmaal.

Italië, met 80.589 bevestigde besmettingen het zwaarst getroffen Europese land, is nog altijd met afstand het land met de meeste doden als gevolg van het coronavirus, namelijk 8.215. In de VS overleden volgens de officiële cijfers tot nu toe 'slechts' 1.178 mensen aan de gevolgen.

