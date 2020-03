In Italië wordt gevreesd dat er een nieuwe corona-uitbraak gaat plaatsvinden, maar dan in het zuiden van het land, zo meldt de BBC donderdag. Het noorden, voornamelijk de regio Lombardije, werd zwaar getroffen door het coronavirus, maar daar lijkt de verspreiding nu af te remmen. In het zuiden van het land is echter een scherpe stijging in het aantal bevestigde besmettingen te zien.

Ruim achtduizend mensen in Italië zijn tot nu toe overleden aan de gevolgen van COVID-19-virus. Het aantal bevestigde besmettingen is de 80.000 voorbijgegaan. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen land in Europa.

Het virus is nog niet zo wijdverspreid in het zuiden van Italië als in het noorden. Twee meer zuidelijke regio's, Lazio en Campania, vrezen echter wel voor de gevolgen als het virus daar om zich heen begint te grijpen. Het zuiden van het land is overwegend armer dan het noorden en heeft ook een minder goed zorgsysteem.

In Campania, waarvan Napels de hoofdstad is, zijn tot nu toe 74 mensen overleden. In Lazio, met Rome als hoofdstad, ligt het aantal op 95.

De president van Campania, Vincenzo De Luca, stuurde onlangs een open brief naar premier Giuseppe Conte waarin hij zegt "aan de vooravond te staan van een grote toename van infecties, die we niet kunnen verdragen".

