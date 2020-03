SIRE (Stichting Ideële Reclame) start vrijdag de campagne #DASLIEF. Daarmee worden initiatieven die Nederlanders opzetten om elkaar te helpen tijdens de coronacrisis aan het licht gebracht. Met de campagne verwijst de stichting naar haar actie van een jaar geleden om beter met elkaar om te gaan: #DOESLIEF.

De nieuwe campagne wijst onder meer op het applaudisseren voor zorgmedewerkers en het boodschappen doen voor de buren die het zelf niet kunnen, initiatieven waar veel Nederlanders de afgelopen weken aan hebben meegedaan. SIRE wil mensen die dit soort dingen doen, bedanken voor hun inzet.

Daarnaast hoopt de stichting met #DASLIEF anderen te inspireren om ook iets "liefs" voor hun omgeving te doen en "daarmee het saamhorigheidsgevoel verder te vergroten".

Na de vorige actie van SIRE werd #DOESLIEF veel gebruikt om aandacht te vragen voor "hufterig gedrag". Volgens de stichting was "asociaal gedrag en gebrek aan tolerantie" voor vier op de tien Nederlanders het grootste probleem in 2019. Dit baseren zij op een onderzoek van bureau Kantar Public in samenwerking met

communicatieadviesbureau De Issuemakers, dat onder 1.115 mensen is uitgevoerd.

De nieuwe campagne zal onder meer verschijnen op radio, televisie, posters en sociale media.

