Terwijl de eerste 100.000 mondkapjes nog onderweg zijn vanuit China, is een groep ondernemers uit Hoorn al bezig met een volgende lichting van in totaal nog eens 300.000 mondkapjes. Ze hopen met een doneeractie het tekort aan beschermende middelen in ziekenhuizen terug te dringen.

De eerste 100.000 mondkapjes worden maandag over meerdere ziekenhuizen verdeeld en de volgende 300.000 mondbeschermers arriveren aan het einde van volgende week op Schiphol.

"We gaan goed, maar het is nog lang niet genoeg", vertelt Sun Walenkamp, woordvoerder van de groep West-Friese bedrijfseigenaren. "Elke dag zijn er alleen al in ziekenhuizen ruim 100.000 mondkapjes nodig."

Vrijdagochtend was er met donaties al een bedrag van ruim 175.000 euro opgehaald. Het kost ongeveer 1,50 euro om één mondkapje naar Nederland te krijgen.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

Doneren kan via website

Verschillende grote bedrijven, zowel landelijk als regionaal, hebben al aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de doneeractie. Zo sponsort Action 100.000 mondkapjes en regelen ze ook het transport kosteloos. Ook particulieren kunnen geld geven via doneereenmondkapje.nl.

De ondernemers zelf doen het werk voor de doneeractie volledig belangeloos. "Op het moment dat je ziet dat een ramp zich gaat voltrekken en er een tekort is aan noodzakelijk materiaal, dan willen we daar wat aan doen", zei Walenkamp daar dinsdag over.

Als er voldoende donaties binnenkomen, kunnen de West-Friese ondernemers ook een derde lichting mondkapjes in China bestellen.

