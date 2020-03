Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht met cijfers over de situatie rondom het coronavirus in Nederland. NU.nl bracht de meeste cijfers die tot nu toe bekend zijn, samen in zeven visualisaties.

Sterfgevallen gestegen naar 434

Het aantal personen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is donderdag met 78 gestegen naar 434. Het aantal bij GGD's gemelde besmettingen liep met 1.019 op tot 7.431. Ziekenhuizen kregen er 315 nieuwe coronapatiënten bij, waardoor er nu 2.151 patiënten zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest.

Niemand onder de 50 jaar overleden

De meeste gemelde patiënten vallen volgens het RIVM in de leeftijdscategorie 75 tot 79 jaar. De meeste personen die aan de gevolgen van het coronavirus overleden, waren tussen de 80 en 84 jaar. Daarnaast is nog niemand jonger dan vijftig jaar gestorven aan het virus.

Van de mensen die opgenomen zijn of waren in het ziekenhuis was drie kwart van de patiënten vijftig jaar of ouder. Bijna 40 procent van de ziekenhuisopnames bestaat uit mensen van 75 jaar of ouder. Ongeveer een op de tien coronapatiënten in het ziekenhuis is jonger dan vijftig jaar.

Mannen lijken zieker te worden dan vrouwen

Mannen en vrouwen krijgen ongeveer even vaak het coronavirus. Uit de cijfers blijkt echter ook dat relatief veel mannen overlijden aan COVID-19. Hetzelfde geldt voor patiënten die in het ziekenhuis belanden. Zowel bij het aantal ziekenhuisopnames als bij het aantal sterfgevallen is bijna twee derde man. Hoe dat komt, legden we uit in dit artikel.

30 procent van de infecties in Noord-Brabant

Zoals bekend is Noord-Brabant het hardst getroffen door het coronavirus. Bijna 30 procent van mensen die positief getest zijn op het virus, wonen in die provincie. Na Noord-Brabant hebben Zuid-Holland (1.042) en Noord-Holland (1.029) de meeste besmettingen. Friesland (71) en Drenthe (72) melden de minste infecties.

Ruim de helft heeft onderliggende aandoening(en)

Van de coronapatiënten in het ziekenhuis heeft ruim de helft (55 procent) één of meerdere onderliggende aandoeningen. Ongeveer hetzelfde percentage komt terug bij het aantal sterfgevallen. De meest gemelde onderliggende aandoeningen zijn hart- en vaatziekten (28 procent), chronische longaandoeningen (16 procent) en diabetes (12 procent).

Tot nu toe zijn vijf zwangere vrouwen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Tot op heden zijn geen zwangere vrouwen overleden aan de gevolgen van het virus.

761 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op Nederlandse intensivecareafdelingen is donderdag gestegen naar 761, meldt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat zijn er 117 meer dan woensdag, toen lagen er 644 mensen met COVID-19 op de intensive care (ic). Het is opnieuw de grootste toename tot nu toe.

Druk op ic-capaciteit neemt verder toe

Waar er volgens het RIVM een afremming te zien is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, staan de intensivecareafdelingen onder druk. Momenteel zijn bijna drie kwart van de ic-bedden bezet door coronapatiënten.

Om de druk te verlichten moet het aantal ic-bedden volgende week uitgebreid worden naar zestienhonderd. Om die capaciteit optimaal te benutten werden verschillende patiënten uit brandhaard Noord-Brabant al overgebracht naar andere provincies. Ook zijn meer beademingsmachines nodig.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.